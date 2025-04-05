彰泰國中5人錄取彰中科學班 學霸美少女拚進北一女科學班

彰泰國中學生陳品瑄錄取北一女科學班，個性開朗活潑總是笑容滿面。 （彰泰國中提供）

2025/04/05 07:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市彰泰國中今年有5人錄取彰化高中科學班，最難能可貴的是，該校學霸美少女陳品瑄，拚進北一女科學班正取金榜，會選擇挑戰北一女，主要是因為陳品瑄的媽媽是台北人，抱著「試試看」的心情報考，終於美夢成真。

彰泰國中校長江永泰表示，該校近年來錄取彰化高中科學班，都有亮麗的成績單，今年正取有洪賓駿、林芮逸、黃柏睿、楊承叡、蔡昀希等5人，備取有3人，分別為陳梓瑜、陳靖柔與劉睿軒，正備取加起來共有8人。

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江永泰指出，今年最特別的是該校的陽光女孩陳品瑄錄取北一女科學班，陳品瑄從大成國小畢業就讀彰泰，在校成績都非常穩定，都維持在全校前幾名。尤其是陳品瑄總是笑容迎人，個性非常開朗，整個人都充滿正能量。

彰泰國中今年也是新生總量管制學校，去年因為新生是龍寶寶的關係，一口氣從20班增加4班，來到24班，目前國三有18班，今年新生將招收20班，其中1班是體育班，19班普通班將招收551位新生，正在進行學區國小應屆畢業生的就讀意願，再就總量管制辦法的規定，來預排入學順序。

彰化高中校長王延煌（圖左六）到彰泰國中恭賀有5人正取彰中科學班，3人備取。（彰泰國中提供）

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