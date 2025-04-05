季節限定！一年一次「大甲媽」 in 彰化古香路 免費走讀小旅行來了

彰化文史工作者石錦明，對於古道特別有研究，還特別為大甲媽遶境彰化市，推出一年一次的古香路走讀小旅行。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/04/05 06:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕完全免費！彰化文史工作者石錦明10年來舉辦超過200場以上的免費走讀小旅行，為了迎接大甲媽來到彰化市，將於今天（5日）舉辦「走讀大甲媽 in 彰化古香路」小旅行，讓民眾不只是拿香跟拜，走馬看花。

在「大甲媽」遶境成為全國知名宗教活動之前，彰化人就瘋狂迎接「大甲媽」到來，整個彰化市就是座不夜城，更因為幾度在民生地下道發生角頭搶轎事件，讓「大甲媽」遶境行經彰化市區成為全國關注的焦點。

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石錦明說，他身為彰化市民，選擇用走讀方式，讓更多人認識「大甲媽」與彰化的歷史生活與文化，他以「大甲媽」在彰化市所走的古香路，來導覽彰化市區的開發歷史，以及與「大甲媽」的故事。

石錦明表示，「大甲媽」在彰化市遶境所經過的路線，原則上都是古香路居多，所以，「大甲媽」起駕後，從台中大肚跨入彰化市，就會經過茄苳庄、菜公寮。當「大甲媽」回鑾，會從彰化市大埔路進入市區，這也是古道。

石錦明說，他除了邀約導覽有收費以外，其餘自辦走讀全部免費，今天這場一年一次的「走讀大甲媽 in 彰化古香路」小旅行，完全免費，也不必事先報名，今天下午1點在扇形車庫的彰美路入口集合出發，將採取逆向走法，由南往北走，預計在金馬路折返，大約在下午5點左右在民生地下道結束，他希望讓更多人透過免費走讀活動，認識彰化，也愛上彰化。

彰化文史工作者石錦明，對於古道特別有研究，還特別為大甲媽遶境彰化市，推出一年一次的古香路走讀小旅行。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化文史工作者石錦明10年來自辦超過200場免費走讀小旅行，最特別的是一年一次的大甲媽在彰化市的古香路走讀。（取自石錦明臉書）

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