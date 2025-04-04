清明連假首日台南旅宿住用率近9成 安平、國華街人潮爆

清明連假台南「美食重鎮」國華街湧人潮。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/04 21:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕清明連假搶人潮，台南美食、美景與濃厚人情味，為假期注入滿滿活力，連假首日旅宿住用率近9成，國華街、安平舊聚落觀光熱不減。

台南牛肉湯全台聞名，連假更帶來朝聖人潮，幾乎有掛著「牛肉湯」招牌店家都是大排長龍盛況。1位台中來的林姓遊客說，「來台南不吃牛肉湯，不叫來過台南」；台北王姓遊客說，朋友推介來品嚐，體驗一下「台南味」。

請繼續往下閱讀...

南市觀光旅遊局長林國華表示，連假首日旅宿住用率近9成，遊客人次較去年略增。今天連假第2天遊客較首日增加逾1成。據電信大數據顯示，旅遊熱點集中在市區國華海安、小西門及南紡商圈、赤崁樓及孔廟古蹟，探索周邊巷弄街道，前往逛街購物及品嘗小吃，共湧入逾15萬人為最多。安平、新化、鹽水及菁寮老街周邊也有逾5.1萬人。

最受歡迎的親子旅遊熱點，配合兒童節活動，頑皮世界野生動物園、柳營尖山埤渡假村、虎頭埤風景區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、奇美博物館、台灣歷史博物館、德元埤荷蘭村、善糖文化園區及十鼓仁糖文創園區、左鎮化石園區及虎頭埤風景區等園區共吸引逾2.5萬遊客入園。

此外，現在亦是春暖花開賞花好時節，南化區玉山寶光聖堂「2025南化黑糖尋蜜季，寶光花旗春遊趣」、西港金砂里花旗木步道、學甲區光華里「學甲蜀葵花文化節」，清明連假適逢兒童節，許多家長帶著孩子一同出遊享受美好時光。

觀旅局表示，台南除了連假活動熱鬧，平日亦推出「4-5月來台南，住一晚送一晚」專案，鼓勵民眾來台南多玩幾天體驗深度旅遊。

台南牛肉湯聞名，每家幾乎都是排隊盛況。（記者洪瑞琴攝）

安平觀光熱區排隊名店處處可見。（記者洪瑞琴攝）

七股鹽山家庭遊客多。（南市觀旅局提供）

虎頭埤風景區民眾參加「自夯桶仔雞」活動。（南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法