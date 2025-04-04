澄清湖「敲木魚聲」是真愛 五色鳥唱情歌求偶畫面曝光

台灣特有種五色鳥繁殖季鼓動喉囊賣力求偶。（林頌富提供）

2025/04/04 22:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕不要懷疑，當你漫步高雄市澄清湖風景區林蔭步道，聽到「叩叩叩」聲音正是「森林中花和尚」五色鳥唱情歌！高雄市野鳥學會說，台灣特有種五色鳥族群穩定成長，正值鳥類繁殖季節，五色鳥上演求偶戲碼，令人感受春意盎然。

澄清湖風景區生態豐富，串聯鳥松濕地成為鳥類天堂，民眾近來漫步林蔭步道，可以聽到「叩叩叩」聲音，仔細仰頭觀看竟是五色鳥，鼓動喉囊賣力求偶。

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五色鳥是台灣特有種，擁有綠、紅、黃、藍、黑等5種顏色羽毛聞名，每年4到8月繁殖期，會發出「叩叩叩」求偶聲響，宛如大自然與木魚合奏曲，加上羽毛色彩鮮豔特徵，有「森林中花和尚」封號。

根據農業部生物多樣性研究所針對台灣繁殖鳥類調查，五色鳥族群數量呈現穩定成長；高雄鳥會總幹事林昆海說，正值鳥類繁殖季節，五色鳥會鼓動喉囊求偶，增加聲音傳播，覓得良伴後，會選擇枯木打樹洞築巢；同期，黃鸝、白頭翁求偶也會發出美妙歌聲。

水公司課長林頌富說，五色鳥是一種森林樹棲型鳥類，而且是1夫1妻制，求偶繁殖季節，雄鳥會先尋覓適合樹木挖巢洞，飛到高大樹梢上膨脹抖動五彩繽紛羽毛，引吭高唱情歌，聲音迴盪響徹樹梢，展現優雅風騷魅力，以獲得雌鳥青睞，尋得良伴共築愛巢，輪流孵卵繁殖雛鳥。

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