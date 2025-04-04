潤餅皮吃不完怎麼辦？80年業者保存撇步大公開

清明節吃潤餅是國人傳統，吃不完的潤餅皮怎麼保存也常成為煩惱。（記者陳冠備攝）

2025/04/04 22:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕清明節就是要吃潤餅！今年清明節4天連假，返鄉掃墓人潮大增，創業逾80年的潤餅店北斗「潤餅輝」出現排隊人潮，每個人幾乎一買就是2斤、3斤（每斤約17~18片餅皮），可是現代民眾吃得少，擔心吃不完怎麼辦？潤餅輝業者表示，吃不完可放冷凍2周，食用前放置常溫環境退冰即可。

黃姓民眾表示，清明吃潤餅是國人傳統，有時一年只吃這一次，所以每年此時都會來排隊，可是現在家族人數少，有時買了2、3斤回家還吃不完，丟掉又覺得排隊這麼久才買到，感到可惜浪費，不知如何是好。

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潤餅輝業者陳弈汝表示，「潤餅輝」的潤餅皮手工製作，以水、麵粉、AK糖等成分混合而成，餅皮吃起來有層次，很受消費者喜愛，若不想做潤餅，也可煎成蛋餅，口感更香Q

吃不完怎麼辦？陳弈汝也教客人保存方法，她說，潤餅皮買回家為保持潤餅皮Q軟的口感，可放置陰涼乾燥處，並以乾淨濕毛巾覆蓋，防止水分散發導致餅皮硬化，24小時內吃不完，可直接放冰箱冷凍，建議最長保存2個禮拜，食用前放置常溫環境退冰即可，不必用微波爐等烹飪工具加熱，一樣很好吃。

北斗「潤餅輝」業者表示，潤餅皮吃不完可放冷凍2周，食用前放置常溫環境退冰即可。（資料照）

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