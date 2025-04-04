為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    遭質疑放壞掉摺扇 遊客拿起就喊賠 鹿港店家回應了

    鹿港店家表示，摺扇打開方式不對的話，就會很容易弄壞，所以都是善意提醒。（民眾提供）

    鹿港店家表示，摺扇打開方式不對的話，就會很容易弄壞，所以都是善意提醒。（民眾提供）

    2025/04/04 21:21

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕有民眾前往彰化縣鹿港鎮遊玩，懷疑店家故意把壞掉的扇子放在店門口，當遊客拿起來試著打開就會喊要顧客賠償。對此，鹿港店家表示，服務業就是客人第一，只會題醒民眾把玩扇子要注意。

    有民眾在社群網路貼文指稱，帶著小孩到鹿港玩，逛到門口有擺放許多扇子的店家，結果卻聽到店員對小孩說，「你把它用壞了，這樣要買回家，要賠80元」，友人則跟店員說，這扇子本來就是壞的，店員隨即轉身就走。但過了幾分鐘再度走回去看，看到壞掉的扇子還是放在原處，民眾跑去跟店員反應，店員卻完全不理會。

    針對民眾的網路貼文，鹿港業者強調，因為假日遊客多，都會善意提醒民眾要小心使用，弄壞要賠償，可能這位民眾只聽到最後一句，才會產生誤解。

    店家指出，因為現代人已經很少拿扇子，大多數人都沒拿過摺扇，很容易方法錯誤，就會把扇子弄壞。以摺扇為例，扇骨是竹片，必須順向往右打開，如果是逆向往左開，或是往兩邊同時開，都會讓扇子壞掉。

    鹿港店家強調，摺扇要順向打開才不會弄壞。（民眾提供）

    鹿港店家強調，摺扇要順向打開才不會弄壞。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播