遭質疑放壞掉摺扇 遊客拿起就喊賠 鹿港店家回應了

鹿港店家表示，摺扇打開方式不對的話，就會很容易弄壞，所以都是善意提醒。（民眾提供）

2025/04/04 21:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有民眾前往彰化縣鹿港鎮遊玩，懷疑店家故意把壞掉的扇子放在店門口，當遊客拿起來試著打開就會喊要顧客賠償。對此，鹿港店家表示，服務業就是客人第一，只會題醒民眾把玩扇子要注意。

有民眾在社群網路貼文指稱，帶著小孩到鹿港玩，逛到門口有擺放許多扇子的店家，結果卻聽到店員對小孩說，「你把它用壞了，這樣要買回家，要賠80元」，友人則跟店員說，這扇子本來就是壞的，店員隨即轉身就走。但過了幾分鐘再度走回去看，看到壞掉的扇子還是放在原處，民眾跑去跟店員反應，店員卻完全不理會。

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針對民眾的網路貼文，鹿港業者強調，因為假日遊客多，都會善意提醒民眾要小心使用，弄壞要賠償，可能這位民眾只聽到最後一句，才會產生誤解。

店家指出，因為現代人已經很少拿扇子，大多數人都沒拿過摺扇，很容易方法錯誤，就會把扇子弄壞。以摺扇為例，扇骨是竹片，必須順向往右打開，如果是逆向往左開，或是往兩邊同時開，都會讓扇子壞掉。

鹿港店家強調，摺扇要順向打開才不會弄壞。（民眾提供）

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