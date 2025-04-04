為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    低溫助攻！台南草莓清明持續收成 吸引採果人潮

    今年春節後天氣仍偏冷，雖然已至清明，台南的草莓園持續採收中。（記者吳俊鋒攝）

    今年春節後天氣仍偏冷，雖然已至清明，台南的草莓園持續採收中。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/04 20:53

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年農曆春節後，天候仍偏冷，原本應在3月份結束的台南草莓產季，在氣溫條件的助攻下，儘管已至清明，仍持續收成中，連假期間，吸引採果人潮。

    台南善化區的小新營，草莓觀光果園林立，遠近馳名，老字號的「美裕」，每到產季，遊客湧至，相當熱門，業者黃彥滄表示，今年的氣候條件適合，到了清明節仍有收成，但也逐漸進入尾聲。

    歸仁青農張清文在許縣溪畔經營「河堤草莓園」，以深受市場歡迎的「優雪」與「美姬」等品種為主，目前一樣是產季持續中，並開放親子採果，帶動地方觀光。

    張清文說，目前優雪已在收尾階段，但美姬卻仍開出第三期花，若沒有高溫與降雨，半個月內還可再收成，產季繼續延展。

    張清文提到，超過30度就不適合草莓生長，以往2月份結束，等於進入「採一次、少一次」的階段，但今年立春後，天氣仍偏冷，持續結果、收成。

    返鄉打造草莓園的張清文，堅持無毒栽培，不施用任何化學藥劑，積極推動友善環境的永續理念，今年產季首度來到清明節之後，讓他頗為驚喜。

    今年春節後天氣仍偏冷，雖然已至清明，歸仁草莓持續收成，並開放採果。（記者吳俊鋒攝）

    今年春節後天氣仍偏冷，雖然已至清明，歸仁草莓持續收成，並開放採果。（記者吳俊鋒攝）

    今年春節後天氣仍偏冷，雖然已至清明，台南的草莓園持續採收中。（記者吳俊鋒攝）

    今年春節後天氣仍偏冷，雖然已至清明，台南的草莓園持續採收中。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播