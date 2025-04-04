低溫助攻！台南草莓清明持續收成 吸引採果人潮

今年春節後天氣仍偏冷，雖然已至清明，台南的草莓園持續採收中。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/04 20:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年農曆春節後，天候仍偏冷，原本應在3月份結束的台南草莓產季，在氣溫條件的助攻下，儘管已至清明，仍持續收成中，連假期間，吸引採果人潮。

台南善化區的小新營，草莓觀光果園林立，遠近馳名，老字號的「美裕」，每到產季，遊客湧至，相當熱門，業者黃彥滄表示，今年的氣候條件適合，到了清明節仍有收成，但也逐漸進入尾聲。

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歸仁青農張清文在許縣溪畔經營「河堤草莓園」，以深受市場歡迎的「優雪」與「美姬」等品種為主，目前一樣是產季持續中，並開放親子採果，帶動地方觀光。

張清文說，目前優雪已在收尾階段，但美姬卻仍開出第三期花，若沒有高溫與降雨，半個月內還可再收成，產季繼續延展。

張清文提到，超過30度就不適合草莓生長，以往2月份結束，等於進入「採一次、少一次」的階段，但今年立春後，天氣仍偏冷，持續結果、收成。

返鄉打造草莓園的張清文，堅持無毒栽培，不施用任何化學藥劑，積極推動友善環境的永續理念，今年產季首度來到清明節之後，讓他頗為驚喜。

今年春節後天氣仍偏冷，雖然已至清明，歸仁草莓持續收成，並開放採果。（記者吳俊鋒攝）

今年春節後天氣仍偏冷，雖然已至清明，台南的草莓園持續採收中。（記者吳俊鋒攝）

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