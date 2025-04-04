高雄澄清湖球場升級啟用 陳其邁為台鋼雄鷹首戰開球

澄清湖球場整修後升級啟用，高雄市長陳其邁為地主台鋼雄鷹主場開球。（高雄市運發局提供）

2025/04/04 20:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄澄清湖棒球場兩階段整修工程於今年球季前完成，今（4日）歡喜迎接地主隊台鋼雄鷹本季主場首戰，不僅吸引1萬5487名球迷進場觀賽，高雄市長陳其邁也到場開球，並邀請球迷進場感受升級版的球場設備。

為提升澄清湖棒球場的設施，高雄市政府編列經費3.76億元，並爭取教育部體育署經費挹注，自2023年起分兩階段進行整修，全面更新球場超過1萬8500張座椅、54間廁所、牛棚、球員休息室、貴賓室以及1、2樓大廳出入口、各樓層走道燈光、消防系統、地下停車場地坪、啦啦隊表演舞台、記者採訪室等項目，希望給球員及球迷更好的競技及觀賽環境。

請繼續往下閱讀...

整修完成後首戰，由地主球隊台鋼雄鷹迎戰樂天桃猿，陳其邁開球後即與化身台鋼球迷於現場觀賽，台鋼也不負地主球迷的加油吶喊，賽事最後由張肇元擊出再見安打，帶領台鋼雄鷹以4：3贏得比賽！

為支持在地球隊，高市府亦推出學生50元銅板價看球優惠方案，以高雄市澄清湖棒球場為主場的台鋼雄鷹職棒隊，今年賽季共開放48場次主場賽事、9544個學生方案優惠名額，分為上下半季分兩梯次開放預約，凡持有一卡通數位學生證的高雄市學生即可線上預約，預約成功者就能以銅板價50元觀賞職業運動賽事，首週開幕3日賽於捷運衛武營站、高鐵左營後站（捷運2號出口）備有免費接駁車往返球場。

高雄女中儀隊為台鋼雄鷹在高雄的主場開幕演出。（高雄市運發局提供）

澄清湖棒球場兩階段整修工程已完工啟用，座椅皆已全面更新。（高雄市運發局提供）

澄清湖棒球場啦啦隊表演舞台也已升級，讓球迷開心看球也能欣賞啦啦隊的精彩應援。（高雄市運發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法