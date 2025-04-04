新銳導演陳毅執導民間信仰電影《三清》即將上映 紀實書籍先亮相

《三清》紀錄片製作團隊走訪全台各縣市宮廟。（三清提供）

2025/04/04 20:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕耗時4年拍攝製作的民間信仰電影《三清》即將在今年上映，導演陳毅撰寫發表《有祢我不怕！電影三清創作歷程暨拍攝紀實》新書，包含金馬獎得主楊力州等人掛名推薦，為這群年輕人團隊與新銳導演見證加持！

現年25歲的導演陳毅畢業自國立中央大學中文系，集導演、作家、記者身分於一身，也是內政部宗教事務諮詢委員會最年輕的委員。陳毅於2021年起帶領身旁的年輕人組成劇組拍攝電影《三清》，記錄民間信仰與人的故事。

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陳毅說，距離上一次出書已是4年前的事情，這4年大家共同經歷了新冠肺炎疫情等大事，自己也從大學畢業、服兵役，再到進入職場，大多數的心力都花在拍攝電影《三清》上，如今電影即將完成，也將在近期舉辦首映會，首映過後也規劃要在全台數十間電影院上映，讓這部片被更多人看見。

陳毅分享，《三清》以道教最高神祇「三清道祖」聖號為片名，全片拍攝了道教總廟三清宮、北港朝天宮、車城福安宮、竹山紫南宮、桃園旗南宮、員林圳安宮等宮廟故事，以導演從小到大與信仰的故事貫穿整部片，希望能讓觀眾從中得到共鳴，也期待這部片能成為後疫情時代最貼近心靈的電影。

電影的受訪者中華僧伽長照人文關懷教育協會理事長釋會常說，《三清》紀錄片讓我們重回信仰的初心，開啟善法弘傳的新猷。員林東山媽祖青年團長陳佳慶也送上祝福，他期望《三清》紀錄片，能夠為信仰的傳承，注入一股全新的熱血力量。

《三清》紀錄片導演陳毅（左2）拍攝期間走訪各縣市宮廟，製作團隊拜訪安平開台天后宮。（三清提供）

導演陳毅發表「有祢我不怕！電影三清創作歷程暨拍攝紀實」新書。（三清提供）

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