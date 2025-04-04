美祭32％高關稅 高雄芭樂可轉賣星馬加

美國祭出32%高關稅，高雄銷美芭樂可轉移星馬加市場，確保農民權益不受影響。（記者陳文嬋攝）

2025/04/04 20:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕美國祭出32%高關稅衝擊國際市場，高雄市農業局深耕國際市場，毛豆、茶葉以銷日為主不受影響，僅少量芭樂13.2噸出口美國，換算市值不到100萬元，尤其星馬及加拿大市場供不應求，農業局可協助農民轉移市場，持續拓展更多國際市場，確保農民權益不受影響。

農業局打造「高雄首選」品牌，將高雄農產品行銷國際市場，去年水果外銷總量7123噸，比前年成長2成，其中高雄芭樂外銷量1496噸，外銷成長2成7居次，今年以來外銷量更比去年同期翻倍，整體經濟產值達32億元。

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高雄芭樂產量全國第一，種植面積2750公頃，以珍珠芭樂、帝王芭樂為大宗，紅心芭樂種植面積僅120公頃，產地包括內門、燕巢、大社、阿蓮、旗山等區，且高雄芭樂口感香甜、清脆，加上品質好受歡迎，已插旗新加坡、美國、加拿大等市場，逐年持續穩定成長。

面對美國祭出32%高關稅，台灣農業出口受影響為蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，農業局盤點高雄外銷農產品，毛豆、茶葉以銷日為主，目前不受影響；僅少量芭樂出口美國，經查去年外銷美國13.2噸，佔高雄整體芭樂外銷量0.8%，換算市值不到100萬元；鳳梨0.9公噸試銷關島，佔高雄鳳梨整體外銷量0.01%，今年未出口美國不受影響。

尤其農業局深耕國際市場，高雄芭樂受到加拿大、新加坡及馬來西亞市場喜愛，加上今年因受颱風影響產量不多，出口3地市場供不應求，目前呈現搶貨狀況，農業局將持續拓展其他市場，或協助農民轉移星馬及加拿大市場，確保農民權益不受影響。

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