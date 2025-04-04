清明掃墓又燒起來！彰化祭無人機執法 違者最高罰10萬

清明連假掃墓高峰，彰化芬園第一公墓有民眾掃墓引火燃燒雜草造成火災，幾乎將公墓區整個燒光。（彰化縣消防局提供）

2025/04/04 19:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕清明連假掃墓高峰，彰化縣頻傳公墓火警，今（4日）清明節就接獲約20起墓地火災意外，其中多與民眾焚燒雜草或金紙有關，幸好意外均無人傷亡，為防止火災擴大，彰化縣消防局出動無人機，在10處高風險墓區空中巡邏，一旦發現違規用火即派員撲滅並舉發，最重可罰10萬元。

根據彰化縣消防局統計，2023年清明節前兩週共發生98起火災，2024年同期則有95起，幾乎年年破百起，對此彰化縣消防局今年特別針對火災熱點墓區，包括彰化市、員林、大村、鹿港、福興、二林等地的10處公墓，全面啟動高空巡查與廣播宣導，今年清明節前2週，全縣共發生45件公墓火災，去年同期則為90件，顯示今年執行策略已有成效，

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彰化縣消防局長施順仁表示，今日清明掃墓，接獲公墓火警意外約20起，不過近半數為誤報，或是小火已自行熄滅，其他火警待消防隊抵達後均迅速撲滅火勢，均未造成人員傷亡。

「清明火警防不勝防」，施順仁指出，鑑於清明祭祖時，常有民眾以焚燒方式清理雜草，以致釀成公墓火災，彰化縣消防局在掃墓熱季，出動無人機升空巡邏，其中22日在彰化市第2公墓執行無人機巡察時，發現有民眾掃墓引火燃燒雜草造成火災，監控人員立即通報派員趕往現場滅火，並依法取締，透過宣導，昨、今兩日公墓火警降為18件，比去年同期20件減少。

施順仁強調，民眾掃墓時應遵守用火規定，不任意焚燒雜草與金紙，若燒雜草而造成火災將依公共危險罪送辦，並依《消防法》及《空氣污染防制法》可罰10萬元，請民眾勿以身試法。

清明連假掃墓高峰，彰化縣頻傳公墓火警，其中多與民眾焚燒雜草或金紙有關。（彰化消防局提供）

彰化縣消防局出動無人機，在10處高風險墓區空中巡邏，一旦發現違規用火即派員撲滅並舉發。（彰化縣消防局提供）

避免清明掃墓又燒起來，彰化祭出無人機科技執法。（彰化消防局提供）

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