清明連假》國道週六換北向易塞車！注意14地雷路段和高乘載管制

明天4/5北部區域路況預報。（高公局提供）

2025/04/04 18:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（5日）週六國道換成北向容易塞車，恐飆1.4倍車流！交通部高速公路局預測明天有14處重點易塞車路段，並提醒有匝道封閉和高乘載管制，提醒駕駛要注意改道，或是避開易壅塞時段。

高速公路局說明，明天是清明節連續假期第3日，預估國道交通量為120百萬車公里，是平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，更是平日年平均的1.4倍。

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根據氣象署預報，明天北部零星降雨，中、南部天氣良好。高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議北向用路人，在南部地區要在上午9時前出發，中部地區在中午12時前出發；國5北向用路人建議在上午9時前出發，節省寶貴時間。

明天國道相關疏導措施包括12時到21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13時到18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、0時到5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天下午國道車多壅塞路段為國1南向大華系統至汐止、國1北向西螺服務區至彰化、新竹系統至湖口；國3北向大山至西濱；國5北向宜蘭至坪林、國6西向東草屯至霧峰系統。截至今天傍晚17時，國道交通量為78.5百萬車公里，預估今日交通量為119百萬車公里。

另外，今天下午13時14分，國1北向217公里發生3小客車追撞事故，造成回堵約3公里；13時47分，國5北向7.5公里發生1小客車自撞事故，造成回堵約2.5公里；14時07分，國1南向164.7公里發生3小客車追撞事故，造成回堵約4公里；以上事故都已排除，卻都導致車輛回堵影響整體車流。

明天4/5中部區域路況預報。（高公局提供）

明天4/5南部區域路況預報。（高公局提供）

明天4/5國道交通管制措施。（高公局提供）

今日13時14分國1北向217公里發生3小客車追撞事故，造成回堵約3公里。（高公局提供）

今日13時47分國5北向7.5公里發生1小客車自撞事故，造成回堵約2.5公里。（高公局提供）

今日14時07分國1南向164.7公里發生3小客車追撞事故，造成回堵約4公里。（高公局提供）

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