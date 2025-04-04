解決南西心中山、赤峰街商圈居民疑慮 市府4/14辦社區參與公聽會

南西心中山及赤峰街商圈假日有許多人逛街。圖為赤峰街47巷。（記者林承鴻攝）

2025/04/04 19:44

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市南西心中山及赤峰商圈百間店家去年7月遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，市府要求新設商家及使用明火應辦理社區參與，建立地區共識，降低住商混合對生活品質的影響。商業處4月14日舉行2場次社區參與公聽會，廣泛聆聽各方意見。在地商家說，這次公聽會先把目前居民較有疑慮問題解決，一起討論，不涉及後續都市計畫或其他議題。

據了解，大同區上月的市長與里長有約座談上，在地光能里里長陳靜筠說，14日的公聽會有1400多個住戶要到現場發表意見，如何讓大同區有更好的發展，希望讓當地居民與商家和諧相處，不要有衝突。都發局局長簡瑟芳說，目前透過納管程序要求店家跟居民要有良好互動及約束，解決當地住戶疑慮，下一階段再來透過土地使用分區做合法變更。

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大同區光能里範圍內兩商圈共計78個商家已提交申請辦理社區參與使用計畫書，在地商家今（4）日說，14日的公聽會希望跟居民互相討論，把居民比較有疑慮的部分，例如客人聚集噪音、冷氣機震動、髒亂、人流，提出一些解決方案，看大家有沒有共識，有沒有什麼東西是還沒有注意到的。

商家說，使用明火問題方面，基本上朝向改成用電，比較不會有消防安全顧慮。這次公聽會針對目前已經有連署也符合連署資格、2020年到2024年8月9日以前設立的店家，提出在區域裡要注意的事情。

商家說，這次商業處主辦公聽會完全不涉及後續都市計畫或其他議題，先將現有狀況提出來討論解決，後面才能繼續達到好的共識；中山區那一側則是5月初才會辦。

都發局說，預計年底啟動全市都市計畫通盤檢討法定程序作業，若地方想放寬商業使用並取得共識，屆時將一併納入考量。

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