台中后里區游泳池整修4個月 預計5/30開館

台中市后里區游泳池封閉整修。（記者張軒哲攝）

2025/04/04 17:46

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市后里區游泳池開幕十餘年，今年初封閉，斥資約四百多萬元，進行開放以來最大的維修工程，但遭民眾質疑流標，發包進度落後，導致泳客只能遠赴豐原或改進行其他運動；后里區公所表示，已於4月1日發包，預計5月30日開館。

后里區爭取設置溫水游泳池10餘年，2013年耗資億元興建。游泳池面積寬敞，採光明亮，號稱五星級泳池，有八個游泳水道，還有親子戲水區、SPA池、蒸氣室以及烤箱，后里區游泳池地處偏僻，附近又有私人游泳池，一年營運成本約七、八百萬元。

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后里泳池因有焚化爐回饋金補助，后里當地居民三個月季票僅1125元，其他區民眾2250元，收費低廉，近年泳客漸增。隨著泳池年久失修，去年多項設施損毀，導致泳客受傷事件頻傳。有泳客指出，整座泳池水道採鋼板設計，轉身蹬牆之際，水池牆壁會震動，這次泳池要重新黏磁磚，還沒發包就先封閉四個月整修，但過年後，卻不見施工，第一次開標流標，公所應該在施工前才封閉，導致泳客要遠赴外地游泳。

前縣議員高基讚與市議員陳本添夫妻都熱愛游泳，幾乎每天都到后里泳池運動，高基讚今年改到豐原區私人營業泳池，大嘆非常不便。陳本添說，暫停游泳，改為快走或散步，后里泳池近年常發生孩童或泳客滑倒事件，這次全面汰換磁磚，地墊也汰舊換新，預估維修費用4百多萬元。

后里區長賴同一表示，有關后里區游泳池目前因有池底重修工程施工需休館，第一次因投標合格廠商未達三家而造成流標，但4月1日進行游泳池第二次開標作業，順利決標。亦將會依預訂時程公告於5月30日開館。另其中休館達四個月的時間，本就是含在此次委外經營的合約之中，都依契約規定辦理。

台中市后里區游泳池封閉整修。（記者張軒哲攝）

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