怕骨灰甕因地震掉落塔位 台南永康區公所送6000片止滑墊

永康區公所免費發放止滑墊給家屬，減少骨灰甕因搖晃而掉落。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/04 19:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕清明連假，台南永康納骨堂湧入祭祖人潮，由於近來地震頻仍，避免骨灰甕因搖晃而掉出塔位，導致摔破，區公所爭取經費，購置6000片止滑墊，免費分送給家屬，貼心之舉，深獲好評。

永康區長李皇興表示，櫃位底部是鐵板，比較沒有摩擦力，家屬將止滑墊放至骨灰甕下方，可以減緩被震落的意外發生，利用清明祭祖期間發放，提高使用率。

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李皇興提到，其實之前家屬進塔時，就有提醒櫃位內放置止滑墊，便宜又好用，發放期間，採登記領取制，若是不夠，會再爭取經費購置。

李皇興強調，「0121地震」時，納骨堂有3個骨灰甕被搖晃、掉落，發現櫃位內都沒有止滑墊，有使用的，則安然無恙，因此在清明祭祖期間擴大推廣。

另外，清明期間，民意代表都會在納骨堂擺設茶水攤，區公所也在事前完成公開抽籤，確定個別的位置，服務到場祭祖的鄉親。

提供服務的民代包含議員林燕祝、林冠維、李鎮國、楊中成、陳秋萍、黃肇輝，以及朱正軒與立委林宜瑾的聯合攤位，發放礦泉水、濕紙巾，還有紀念小物等，都相當實用。

公所也叮嚀，遵循「祭祖掃墓不用火、環保又平安」的原則，降低致災風險，公墓也設置儲水桶，請民眾燒完金紙後取用澆熄，如遇緊急情況，請立即撥打119報案。

李皇興呼籲民眾響應「以功代金」與「紙錢集中燒」政策，園區內設有紙錢集中區，並聯合社福團體設攤，鼓勵大家將購買金紙的費用轉為善款，幫助弱勢族群，不僅積德行善，也能為環保盡份心力。

民進黨立委林宜瑾與議員朱正軒聯合設置攤位，提供茶水服務。（記者吳俊鋒攝）

民進黨議員黃肇輝除了茶水服務之外，也贈送學子火柴盒造型的橡皮擦。（記者吳俊鋒攝）

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