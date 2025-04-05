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    同事上班偷睡覺！她想檢舉 網一面倒：別多管閒事

    網友發文說，新來的同事，雖然好相處，但上班常常偷睡覺，讓她感到心理不平衡。示意圖，非當事人。（情境照）

    網友發文說，新來的同事，雖然好相處，但上班常常偷睡覺，讓她感到心理不平衡。示意圖，非當事人。（情境照）

    2025/04/05 00:29

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕同事上班偷睡覺該不該反映？網友發文說，新來的同事，雖然好相處，但上班常常偷睡覺，讓她感到心理不平衡。她問網友「遇到這種情況，該不該跟主管報備」？文章曝光後，許多網友都勸她不要多管閒事。

    近日網友在Dcard以「同事上班偷睡覺，心理不平衡怎麼辦」為題發文說，在公司工作近一年，上個月公司新來一名年輕同事，雖然好相處也蠻討喜的，但卻經常趁主管不在時偷睡覺，讓她感到不公平。某次她開玩笑詢問對方為何經常在睡覺，對方坦言自己晚上睡不好，導致白天容易犯睏。

    然而原PO指出，公司都會提供1小時午休時間，而且睡眠狀況是個人問題，為什麼可以在上班時間補眠？更讓她在意的是，這位新人每天準時下班，而自己卻經常加班但沒有加班費。她因此問網友「不知道大家遇到這種情況會想去跟主管稍微提點一下嗎？這樣會很機車嗎」？

    文章曝光後，網友一面倒認為，「為什麼要管那麼寬啊，住海邊？」、「如果沒有影響到你們工作，不必多理會」、「他工作有做完就隨意吧」、「就是有這種檢舉魔人，傻眼」、「就是有這種同事，沒影響到工作就好了，在眼紅什麼？不爽你也可以睡啊」、「還蠻機車的耶，我是說你」、「管好自己就好」。

    另外，也有人建議，「我懂你的心裡不平衡，但主管沒說話的話還是不要管太多，而且就算主管說話了，你也不能大倒特倒，也是要順著主管的話去說」、「遇過這種事，家人跟長輩給的回應都是做好自己的事就好。雖然還是會心裡不平衡，但把事做好能避免後面拖自己下水的問題」。

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