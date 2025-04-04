嘉義縣2天39起公墓火警 防火謹記「4不1要」

今天清明節，嘉義縣發生逾40起公墓、雜草、住宅等火警。（截取自民雄義消分隊臉書）

2025/04/04 17:46

〔記者王善嬿／嘉義報導〕清明節連假返鄉掃墓，發生多起因民眾用火不慎而引發火警，嘉義縣消防局統計，4月3日截至4日下午4點，就接獲39起公墓火警，而今天除公墓火警，加上雜草、住宅火警就逾40件，讓消防人員疲於奔命。

嘉義縣消防局從清明節連假前，透過消防局長蔡建安臉書、消防局臉書宣導「4不1要」防火口訣，除草不用火、不焚燒紙錢、不燃放爆竹鞭炮、不亂丟菸蒂，以及垃圾一定要帶走。

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然而今天天氣晴朗，各鄉鎮市公墓湧現人車潮，嘉義縣消防局從早上9點多至下午4點，接獲朴子市、民雄鄉、布袋鎮、大林鎮、竹崎鄉、溪口鄉、水上鄉、東石鄉、六腳鄉、梅山鄉、鹿草鄉、中埔鄉等鄉鎮火警災情，所幸無人員受困、受傷。

嘉義縣民雄鄉公所自3月29日、30日、4月3日及今天，出動「行動水車」，巡迴到民雄鄉公墓免費提供民眾水袋，希望藉此防火、降低火警發生。

嘉義縣清明節連假已獲報39起公墓火警，讓消防員疲於奔命。（讀者提供）

民雄鄉公所出動「行動水車」，免費提供民眾水袋防火。（截取自民雄鄉公所臉書）

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