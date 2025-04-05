標榜天然西瓜汁當場抓包加糖水！網氣炸：國旅被這種人玩壞

網友發文抱怨，逛夜市買標榜「「不加糖不加水」的西瓜汁，卻親眼看到店家在製作過程中加入糖水。（擷取自爆料公社）

2025/04/05 00:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國旅慘兮兮，不時傳出攤高把消費者當盤子也是原因之一。網友發文抱怨，在夜市購買標榜「不加糖不加水」的西瓜汁，卻親眼看到店家加入糖水，他不禁質疑「這算欺騙消費者嗎」？引起網友熱議。

網友在爆料公社發文抱怨，逛花蓮東大門夜市看到攤位標榜「不加糖不加水」的西瓜汁，還有大聲公放送「西瓜汁原汁，不加糖、不加水，保證原汁」，他決定買一杯。點完餐到隔壁攤買東西，卻發現西瓜汁闆娘在製作過程中加入糖水。

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從原PO分享的影片可以看到，店家先將西瓜放進果汁機榨汁，接著拿出糖水倒入紙杯。看到這一幕，原PO氣炸，「我喝兩口就丟了！死甜難喝」！並質疑「為什麼在我面前直接加糖跟水…重點還有廣播說不加糖不加水！這算欺騙消費者嗎」？

網友紛紛留言，「觀光夜市雷又貴」、「台灣國旅會爛不是沒有原因的」、「台灣觀光地區！都是被這種人給玩壞的」、「所以有些時候反而不用特別去強調多天然，懂的就懂。這是挖洞給自己跳，反而觀感更不好」、「之前出差也去那邊吃了烤魚跟炒飯，只能說不會再去了」。

不少人大酸店家玩文字遊戲，「你聽錯了，大聲公應該是：西瓜汁原汁？不！加糖不加水」、「西瓜太甜要加水稀釋才不會喝出糖尿病，用心良苦的店家」、「攪拌機裡面沒加水，沒加糖。我加到杯子了，沒毛病啊，生意人都是來這招的。文字遊戲大師」、「不加糖不加水，是加糖水？！」、「他是說西瓜本身不加糖不加水」。

還有網友分享曾在夜市遇過類似的情況，「我之前在台中知名觀光夜市工作，看到隔壁飲料店老闆在出攤時先把半瓶鮮奶加水加到滿，他做木瓜牛奶的時候客人也看不到他有加水」、「昨天才喝這家，有夠難喝的，第一口就知道被騙了」、「饒河夜市也是，我買酸梅湯，直接在我面前加烏梅精，喝一口直接倒掉」。

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