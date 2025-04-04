竹南火車站旁蓋地下停車場 估4月可動土

竹南火車站東站南側現有平面停車場改建為地下停車場，估4月可動土。（記者蔡政珉攝）

2025/04/04 17:35

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮、頭份市雙子城人口持續增加，竹南火車站附近停車位一位難求，竹南鎮公所向交通部爭取補助，加上地方自籌款，以總經費約4.2億元將竹南火車站東站南側平面停車場改建為地下停車場，預估4月份可動土，預計明年底完工。

竹南鎮公所規劃將竹南火車站東站南側現有平面停車場改建為地下停車場，基地面積約1899坪，採地下2層設計，可提供185輛汽車停車位、285輛機車停車位，廠商已經開始建築物基地鑽探作業。

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竹南鎮公所說，此案以「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」開闢，地下停車場完工後平面採簡易公園規劃，保留未來向上發展空間，可做商場等多功能用途使用。

目前地上停車場仍有機車停放，竹南鎮公所說，待公路局通知可動土後，會先請車主移車，現場會圍起來，希望工程完工後可以改善竹南火車站周遭停車位不足問題。

鄉親長期反映竹南火車站周遭停車位不足，通學、通勤時段位置一位難求，竹南火車站負荷周邊旅客運輸量，加上附近建案增加，遷入人口持續增長，希望能多設置停車場滿足民眾需求。

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