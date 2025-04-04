竹北兒童藝術節連玩兩天 7大體驗區攀樹、潑畫親子嗨翻

2025竹北兒童藝術節的攀樹體驗區，讓很多小朋友變身成為小猴子、樹懶、無尾熊，掛在樹上，體驗手腳運動後登高望遠的樂趣。（記者黃美珠攝）

2025/04/04 17:27

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025竹北兒童藝術節「上街吧！翻玩潮流」今天下午2點半在竹北水圳森林公園開幕，明天下午2點半到晚上8點半接力討小朋友們歡心。現場7大體驗區各有小小粉絲支持攻占，潑畫自由彩繪區跟攀樹體驗區不論大人、小孩的眼珠子都被這新鮮的創意活動緊抓著，腳下一步接著一步不由自主靠近。

今天下午的開幕秀由2024 Outbreak Europe世界冠軍孫振搭檔City4 Crew合力帶來熱情街舞演出。竹北市長鄭朝方親自導覽7大體驗區，下午4點發送限量溜溜球，為明天溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶的表演預熱。

請繼續往下閱讀...

鄭朝方說，竹北兒童藝術節以街頭藝術為主題，規劃有「噴射吧！恣意塗鴉」、「潑灑吧！自由彩繪」、「翻轉吧！滑板體驗」、「攀樹吧！勇敢的冒險家」、「創造吧！城市建設王」、「跳躍吧！跳床翻騰」、「旋轉吧！咖啡杯」共7個體驗區，今晚8點半以前都可大手拉小手到場參與。明天下午2點半會再次啟動，讓今天沒空參加的人還有機會來同樂。

7個體驗區都很夯，小朋友們依性格、喜好選擇參加，或跟著家長攜手勇闖，或自己獨自挑戰。首次上場的潑畫體驗，小朋友在透明、通風良好的近密閉帳棚內，穿戴上便利雨衣和護目鏡等防護裝後，就可恣意手持各類刷子甚至噴槍，選擇喜歡的顏色揮灑創作。

活動非常搶手，儘管事前需要預約，現場很多人搶著報名，而根據今天的經驗，想要現場候補參加的，可能必須在活動前2個半小時、也就是中午12點就得先排隊爭取。

攀樹區也讓人眼睛一亮，只見水圳森林公園樹梢出現好多隻「小猴子」扯著繩索爬上、爬下；也有小朋友自比樹懶，一動也不動趴在枝椏處歇著，媽媽扯破嗓子喊他看鏡頭拍照，卻連眼皮也不抬一下。還有小朋友則自認是無尾熊，儘管攀的不是尤加利樹，卻假裝自己在啃樹葉逗樂大家。

膽小怕高的小朋友，站在地面看著樹上的好羨慕，樹上的小朋友對自己攀樹「長高」後的「視界」跟地面完全不一樣也感到新奇，不時吱吱喳喳對著樹下方的親長們分享。

鄭朝方說，從今天下午開幕式現場的人潮預估，到今晚8點半到場參加活動的人次可望上看8000人次，但攀樹體驗區後勢看漲，他預估2天的竹北兒童藝術節首日來客人次可望逼近1萬人次。

竹北兒童藝術節今起2天在水圳森林公園登場。（記者黃美珠攝）

竹北兒童藝術節的「潑灑吧！自由彩繪」體驗區，大、小朋友穿戴上防護裝後開始自由發揮彩筆創作。（記者黃美珠攝）

竹北兒童藝術節的「潑灑吧！自由彩繪」體驗區，大、小朋友穿戴上防護裝後開始自由發揮彩筆創作。（記者黃美珠攝）

竹北兒童藝術節今年以藝術結合運動設計7大體驗區，各區人氣都很旺，充分展現青菜蘿蔔大家各有所愛的趨勢。（記者黃美珠攝）

攀樹體驗在竹北兒童藝術節中搶盡來客的眼珠子，平添整個系列活動的人氣，竹北市長鄭朝方預估今天開幕首日就將有上看1萬人的人潮參與。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法