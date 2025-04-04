兒童節好嗨！嘉義中埔「寶貝童樂會」千人變裝踩街 晚上看紙風車童劇

中埔鄉公所今下午舉辦變裝踩街活動，宛如嘉年華會熱鬧。（記者王善嬿攝）

2025/04/04 17:15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今天是兒童節，嘉義縣中埔鄉公所下午2點起在和興國小前綠蔭大道舉辦「寶貝童樂會」，重頭戲「童心齊步走」踩街3點半登場，小朋友、家長共上千人打扮成白雪公主、棒球隊員等角色，還有非洲鼓隊、小丑演出，宛如嘉年華會，氣氛歡樂。

今天的踩街活動，中埔鄉長李碧雲、中埔鄉農會總幹事李甯潔、行政院雲嘉南區聯合服務中心李碧菁3人裝扮成愛麗絲、魔女琪琪、公主，立委蔡易餘、嘉義市興村里里長洪豐盛、立委陳冠廷辦公室執行長廖素惠等人也到場同樂。

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中埔鄉幼兒園及國中、社團今天也總動員，學生、家長以步行、搭車接駁方式，自嘉義市嘉邑慈玄寺沿吳鳳南路走到和興國小，全程約2公里，途經街道、商家，吸引路人目光。

李碧雲說，今天適逢兒童節，公所為孩童準備愛的禮物，以兒童視角設計系列活動，將期待與祝福送給孩童，也藉此讓父母親從忙碌的日常中停下腳步，進入童心世界，享受親子時光。

今天活動除了結合寶貝樂園、 美食市集、小小消防員體驗，以及下午3點半千人踩街登場，晚間7點，還有紙風車劇團在和興國小棒球場演出「寶莉回家」，從下午延續到晚上8點半，讓親子在中埔歡度美好的兒童節。

小朋友踩街表演。（記者王善嬿攝）

中埔鄉小朋友邊踩街邊演奏。（記者王善嬿攝）

中埔鄉社團展現活力。（記者王善嬿攝）

中埔鄉公所兒童節舉辦變裝踩街活動，立委蔡易餘（前排中）、立委陳冠廷辦公室執行長廖素惠（前排右）等人同樂。（記者王善嬿攝）

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