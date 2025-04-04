蜜柑站長5歲生日趴 陳其邁送造型貓趴台祝壽

高雄市長陳其邁送給蜜柑的貓趴台。（高捷提供）

2025/04/04 17:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運蜜柑站長今天舉辦5歲生日趴，與一票柑仔蜜共同歡度兒童節連假！日本福島縣會津若松市的芦之牧溫泉站小林站長，和療癒系貓站長櫻花跨海祝福，高雄市長陳其邁更送來造型貓趴台祝壽。

高捷近日為蜜柑站長首度在漢神巨蛋舉辦「可愛動物玩轉都市假期展」，今日則在6F空中花園舉辦蜜柑站長5歲慶生會，及壽Q家族明星成員人偶見面會，與柑仔蜜們攜手共度最好玩的兒童節同樂會。

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高捷說明，「可愛動物玩轉都市假期展」以象徵溫暖與感動的「蜜柑站長 Give me 5」為主題，首度以快閃店形式進駐百貨，現場販售蜜柑站長5週年紀念帽T、粉絲瘋狂敲碗的寶寶蜜柑吊飾、蜜柑站長的印象派奇幻旅程棉麻袋等，許多值得收藏紀念的限量獨家商品，為粉絲及親子客群提供多樣商品選擇。

兒童節當天也歡慶蜜柑站長5歲生日，下午時段IG擁有18.6萬粉絲的高捷人氣蜜柑站長，本尊不賣票來漢神巨蛋賣萌！當場收到來自日本福島縣會津若松市的芦之牧溫泉站的小林站長，和療癒系貓站長櫻花的生日祝福，希望能與蜜柑站長攜手，讓台灣與日本更加熱鬧繁榮。

高雄市長陳其邁更派人送來造型貓趴台為蜜柑祝壽，感謝牠為高雄、為高捷帶來許多人氣。

高捷指出，除了巨蛋的快閃活動，高捷美麗島站也於4月1日起化身為超吸睛主題車站，眾多巧思布置吸引民眾拍照打卡，主題區還有拍照機、姓名貼機、紀念幣機等讓粉絲留念。

活動詳情可至高捷官網、高雄捷運x高雄輕軌臉書粉絲團、蜜柑站長IG查詢或撥客服專線（07）793-8888。

蜜柑站長在漢神巨蛋舉辦五歲生日趴。（高捷提供）

柑仔蜜們開心切蛋糕歡慶蜜柑五歲生日。（高捷提供）

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