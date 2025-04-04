為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中央挹注 頭份市中華路規劃設置人行道

    重要交通動脈，中央挹注頭份市中華路規劃設置人行道。（苗縣府提供）

    重要交通動脈，中央挹注頭份市中華路規劃設置人行道。（苗縣府提供）

    2025/04/04 17:04

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為改善都會區道路周邊道路車輛交織、容易肇事造成行人危險， 人車交織的苗栗縣頭份市中華路，因相連路口多，苗栗縣政府獲得內政部國土計畫署補助，總經費416萬元，將進行頭份市中華路等周邊道路人行道改善工程，預計於中華路與附近幾處重要幹道路口設置雙側各3.2公里人行道，相關計畫正委託規劃設計中。

    苗栗縣政府交通工務處道路管理科 表示，因頭份市中華路綿延頭份市境內，加上頭份市近年來發展快，已經越居苗栗縣人口最多行政區域，因此爭取在頭份市中華路設置人行道，提升行人交通安全，相關規劃等待設計完成後，將持續向國土計畫署爭取補助工程款。

    目前苗栗縣政府交通工務處規劃中的頭份市中華路等周邊道路人行道改善工程，主要範圍頭份市中華路（民族路口至永貞路口）、東興路（東民路至中華路口）、信東路（中華路口至自強路口）、東民路（自強路口至中華路口）等處，將於該路段設置雙側各3.2公里人行道。

    中央之前已補助於竹南都會區、頭份都會區設置人行道，苗栗縣政府交通工務處表示，規劃後將會持續向中央爭取工程費用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播