明日清明連假第3天 易塞車路段出爐、國道客運還有逾7成空位

今天下午15點，台3線武嶺橋路段至大溪老街路段塞車。（公路局提供）

2025/04/04 17:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（5日）是清明節連假第三天，交通部公路局今天下午說明，預測明天仍有出遊車潮，並公布各大省道、快速公路易塞車路段，提醒用路人注意，改道或是選擇不塞車的時段，並建議搭國道客運，西部和東部仍有逾7成座位。

公路局預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含銜接國道快速公路如北部台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3霧峰交流道；南部台18線銜接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段、台86線歸仁交流道。

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主要省道幹道易塞車路段包括台61線鳳鼻至香山、中彰大橋路段、台9線蘇花路廊；觀光景點聯外道路易塞車路段包括北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台3線大溪路段、東部台9甲線新店至烏來路段等。

公路局表示，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊，以及早因應避免壅塞。

公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，明天是清明連續假期第3天，依據目前預售情形，西部國道客運還有70.93％空位，東部國道客運還有72.25％空位，有需求民眾可到各客運業者網站查詢。

今天台65線土城往國三路段塞車。（公路局提供）

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