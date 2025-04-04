為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    因應觀光、掃墓人潮 新店警分局清明連假交管措施一次看

    新店分局規劃清明連假交通疏導勤務，新店區公墓、匝道及觀光景點也將實施交通管制。 （記者鄭景議翻攝）

    新店分局規劃清明連假交通疏導勤務，新店區公墓、匝道及觀光景點也將實施交通管制。 （記者鄭景議翻攝）

    2025/04/04 16:43

    〔記者鄭景議／台北報導〕清明連假期間新北市新店區有四十份公墓及觀光景點等，新店分局預先規劃清明連續假期交通疏導勤務，新店區公墓、匝道及觀光景點也將實施交通管制。

    新店分局指出，四十份公墓周邊道路因路幅狹小，會車困難且停車空間有限，易造成交通壅塞，連假期間上午6時至下午2時沿線均採取單向通行管制措施（竹林路71號路口→長樂景觀墓園→翠峰路三叉路口→四十份公墓→北宜路3段與雙峰路路口）。為提高大眾運輸工具便利性，北新藝術廣場設立接駁站，4月4日（星期五）8時至12時將有免費接駁公車，也歡迎祭祀民眾多加利用搭乘。

    另為配合交通部高速公路局的管制措施，4月3日（星期四）上午0時至12時及4月4日（星期五）上午5時至12時，將封閉國5石碇、坪林南向入口。若駕駛人欲前往宜花東等地區，遇匝道管制或車流壅塞時，建議可改走106乙線道、台9線等替代道路，以節省寶貴出遊時間。

    新店分局呼籲，用路人應確實遵守交通法規，勿闖紅燈、勿超速、勿酒駕，行人在道路上勿當低頭族，駕駛也應多注意車前狀況。連假期間出遊人車眾多，不爭道、不搶快，確實遵守交通禮節，請遵從員警及義交人員指揮疏導，以免車流延滯及耽誤行車時間，共同維護假期交通順暢與安全，才能玩得「開心、放心又安心」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播