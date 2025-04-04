因應觀光、掃墓人潮 新店警分局清明連假交管措施一次看

新店分局規劃清明連假交通疏導勤務，新店區公墓、匝道及觀光景點也將實施交通管制。 （記者鄭景議翻攝）

2025/04/04 16:43

〔記者鄭景議／台北報導〕清明連假期間新北市新店區有四十份公墓及觀光景點等，新店分局預先規劃清明連續假期交通疏導勤務，新店區公墓、匝道及觀光景點也將實施交通管制。

新店分局指出，四十份公墓周邊道路因路幅狹小，會車困難且停車空間有限，易造成交通壅塞，連假期間上午6時至下午2時沿線均採取單向通行管制措施（竹林路71號路口→長樂景觀墓園→翠峰路三叉路口→四十份公墓→北宜路3段與雙峰路路口）。為提高大眾運輸工具便利性，北新藝術廣場設立接駁站，4月4日（星期五）8時至12時將有免費接駁公車，也歡迎祭祀民眾多加利用搭乘。

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另為配合交通部高速公路局的管制措施，4月3日（星期四）上午0時至12時及4月4日（星期五）上午5時至12時，將封閉國5石碇、坪林南向入口。若駕駛人欲前往宜花東等地區，遇匝道管制或車流壅塞時，建議可改走106乙線道、台9線等替代道路，以節省寶貴出遊時間。

新店分局呼籲，用路人應確實遵守交通法規，勿闖紅燈、勿超速、勿酒駕，行人在道路上勿當低頭族，駕駛也應多注意車前狀況。連假期間出遊人車眾多，不爭道、不搶快，確實遵守交通禮節，請遵從員警及義交人員指揮疏導，以免車流延滯及耽誤行車時間，共同維護假期交通順暢與安全，才能玩得「開心、放心又安心」。

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