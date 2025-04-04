馬公市舉辦清明節公祭法會 市長黃健忠率市政團隊慎終追遠

馬公市長黃健忠與市代會主席歐銀花，率隊前往馬公市懷恩堂祭拜。（馬公市公所提供）

2025/04/04 16:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕清明節為慎終追遠、緬懷先人的重要時節，馬公市公所分別於4月3日及4日，在虎井生命紀念館及懷恩堂生命紀念館舉辦「清明節公祭法會」，由市長黃健忠率領市政團隊親自出席，以實際行動落實慎終追遠、關懷民情。

今（4）日在懷恩堂生命紀念館舉行的法會，由市長黃健忠擔任主祭官，馬公市民代表會主席歐銀花擔任正獻官，副主席莊國輝、市民代表黃旭輝、洪清騰、吳武宗等共同參與祭祀，儀式莊嚴肅穆，展現對先人的追思與尊崇。黃健忠也率領機要秘書陳志謙及各課室主管、公所同仁到場，代表馬公市民一同祈福。

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昨（3）日在虎井生命紀念館所舉辦的公祭法會，市長同樣率隊前往祭拜，與市民代表會主席歐銀花、市民代表黃旭輝、譚蘭芬、吳武宗及虎井里長陳大川、市政顧問王哲遠、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等一同出席。法會現場備妥各式祭品，並由道士進行超度儀式，為在地往生先人祈福超薦，也為虎井的平安與和樂祈願。

虎井里為馬公市唯二離島之一，黃健忠特別指出，離島的基礎建設攸關民生福祉，市政團隊將持續積極傾聽地方心聲，將相關需求與建議帶回研議納入施政規劃，確保各項建設均衡發展。黃市長也感謝市政同仁辛勞策辦清明節公祭法會，並強調未來將持續帶領市政團隊以民為本，邁步前行，打造更宜居、更幸福的馬公市。

最後，黃健忠也特別向全體市民表達誠摯祝福，祝願大家清明平安、闔家順心如意。

馬公市所會也在樹葬區，舉行簡單祭拜儀式。（馬公市公所提供）

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