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    台南北門婚紗美地連結音樂、光環境藝術 商家清明連假延長夜間營業

    在台南北門遊客中心前的婚紗美地廣場新增「鯤鵬之舞」、「海潮之聲」等8組燈景藝術，夜景變美留住遊客。（記者楊金城攝）

    在台南北門遊客中心前的婚紗美地廣場新增「鯤鵬之舞」、「海潮之聲」等8組燈景藝術，夜景變美留住遊客。（記者楊金城攝）

    2025/04/04 16:15

    〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處在台南北門遊客中心前廣場新增「鯤鵬之舞」、「海潮之聲」等8組燈景藝術，夜景變美留住遊客，清明連假期間更推出「饗食地圖」及「星光攝影人氣大賽」兩大主題活動，還辦音樂會，北門市區商家也延長營業時間，吸引遊客體驗北門之美。

    台南藝術大學生和校友在兒童清明連假4天下午5點在北門遊客中心前演出，嵐天樂集（甘聖竹、雷諾文）、張秉眞、陳元媛、陳子賢、潘晨、葉芷岑等人呈現原住民古謠、鼻笛創作曲、小提琴與鋼琴二重奏、流行鋼琴演奏《紐約．Tainan》，以及鋼琴與古箏跨界合作《光與韻》等精彩曲目。

    隨著音樂響起與夜幕交織，北門婚紗美地的光環境裝置藝術也點亮了，「黑面嬌客」、「鹽的恩典」等8組主題燈景，突顯台南濱海鹽業文化、紅樹林濕地、自然生態的主題，營造出浪漫的星光氛圍，吸引遊客駐足聆賞。

    雲嘉南管理處處長徐振能指出，為鼓勵遊客發掘北門的夜間之美，特別舉辦「北門星光攝影人氣大賽」，號召遊客到北門婚紗美地與光環境裝置藝術互動拍美照，上傳「雲嘉南，好好玩」官方臉書粉絲專頁貼文留言比拚人氣，按讚數前10名還能獲得「喔熊組長」的限定商品。

    北門在地特色商店4月3日到4月27日延長夜間營業時間，遊客可在北門遊客中心、北門井仔腳瓦盤鹽田、田媽媽北門嶼風味餐廳、鹽鄉民宿、鹽鄉餐廳、北門洗滌鹽工場、錢來也創始店、錢來也商店及北門豆花等指定地點索取「饗食地圖及優惠券」，享受多項超值優惠。

    為鼓勵遊客發掘台南北門的夜間之美，特別舉辦「北門星光攝影人氣大賽」，號召遊客前往北門婚紗美地與光環境裝置藝術互動拍美照。（記者楊金城攝）

    為鼓勵遊客發掘台南北門的夜間之美，特別舉辦「北門星光攝影人氣大賽」，號召遊客前往北門婚紗美地與光環境裝置藝術互動拍美照。（記者楊金城攝）

    兒童清明連假下午5點起，在台南北門遊客中心前有音樂演出。（記者楊金城攝）

    兒童清明連假下午5點起，在台南北門遊客中心前有音樂演出。（記者楊金城攝）

    在台南北門遊客中心前的婚紗美地廣場新增「鯤鵬之舞」、「海潮之聲」等8組燈景藝術，夜景變美留住遊客。（記者楊金城攝）

    在台南北門遊客中心前的婚紗美地廣場新增「鯤鵬之舞」、「海潮之聲」等8組燈景藝術，夜景變美留住遊客。（記者楊金城攝）

    為鼓勵遊客發掘台南北門的夜間之美，特別舉辦「北門星光攝影人氣大賽」，號召遊客前往北門婚紗美地與光環境裝置藝術互動拍美照。（記者楊金城攝）

    為鼓勵遊客發掘台南北門的夜間之美，特別舉辦「北門星光攝影人氣大賽」，號召遊客前往北門婚紗美地與光環境裝置藝術互動拍美照。（記者楊金城攝）

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