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    「西嶼西臺」何人所題？ 交通部觀光署與澎管處不同調

    西嶼西臺何人所題？交通部觀光署與澎管處「不同調」。（記者劉禹慶攝）

    西嶼西臺何人所題？交通部觀光署與澎管處「不同調」。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/04 16:00

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入國定古蹟的澎湖縣西嶼鄉的「西嶼西臺」砲臺，究竟是何人所題？有隸屬關係的交通部觀光署與澎湖國家風景區管理處出現不同版本，觀光署官宣是李鴻章所題，而澎管處則是劉銘傳所題，由於沒有史料佐證，澎湖文史專家許玉河老師根據年代、筆法，比較傾向是劉銘傳所題。

    光緒11年（1885）清法戰爭和議之後，劉銘傳有感澎湖戰略地位，派吳宏洛前來澎湖勘察，吳宏洛奉劉銘傳之命於光緒13年（1887）春動工興築西嶼西臺、西嶼東臺、大城北砲臺與天南砲臺，吳宏洛實任澎湖鎮總兵。

    根據許玉河老師考證，林會承於〈澎湖的砲臺〉一文，引用《澎湖縣一級古蹟西嶼東臺之研究與修護計畫》與《澎湖縣西臺古堡修護保存計畫》認為「西嶼西臺」與「西嶼東臺」門額為劉銘傳所題。但交通部觀光署網站卻宣稱「西嶼西臺鑲嵌李鴻章親題門額」。

    另外，許玉河從1999年何培夫在澎湖拓碑的資料顯示，「西嶼西臺」落款為「光緒13年3月吉立」；滬尾砲臺「北門鎖鑰」題字，上款「光緒12年季春中浣之吉」、下款「合肥劉銘傳題」。比對「天南鎖鑰」「北門鎖鑰」，「鎖鑰」2字字體相近，時間也僅隔1年。

    至於李鴻章的書法風格，也與「北門鎖鑰」、「西嶼西臺」等題字迥異。從「北門鎖鑰」有劉銘傳之落款，金龜頭「天南鎖鑰」，「西嶼西臺」、「西嶼東臺」等砲臺同為劉銘傳所督造，門額題字書法風格接近。因此「西嶼西臺」為劉銘傳所題寫的可能性最高。

    西嶼西臺為國定古蹟，位在澎湖縣西嶼鄉。（記者劉禹慶攝）

    西嶼西臺為國定古蹟，位在澎湖縣西嶼鄉。（記者劉禹慶攝）

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