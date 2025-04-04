清明連假澎湖湧人潮 航空站今有少許空位

澎湖清明節連續假期，空中運輸順暢。（記者劉禹慶攝）

2025/04/04 15:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕清明連續假期，澎湖出現久違人潮，透過海空運進入澎湖，前3日就逾2萬人次抵澎，今（4）日澎湖航空站出現少許空位，顯示立委楊曜、澎湖縣政府、民航局及2家航空公司事前協調，以大型班機替代小型班機及加班機策略奏效，讓旅客都能順利搭機出遊。

今年清明節假期有4天，連假前一日已有許多民眾攜家帶眷及遊客搭機入境，澎湖航空站統計4月2至4月3日共2天由空運入境澎湖人數有9847人，但較去年同期約少了1成旅客（923人）。

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為疏運返澎的旅客，澎湖航空站表示，今（4）日所提供運量，澎湖往台北共18班，提供2012座位數；澎湖往高雄共21班，提供1675座位數；澎湖往台中共12班，提供840座位數；澎湖往台南共3班，提供210座位數；澎湖往嘉義共1班，提供70座位數，合計55班。

55班航班其中中型機有9班，分別為A321機型6航班，B738機型3航班，總座位數為4826座位數，離場航班亦同。今日台北、台中及高雄往澎湖航班下午尚有空位，澎湖往台灣本島航班亦尚有空位，疏運情形尚屬良好。

至於清明節海運狀況，由台灣往澎湖進港統計：4月2日：高雄0、布袋3（940）；4月3日高雄1（579）、布袋11（4361）；4月4日：高1（570）、布袋6（2214），總計22班，8664人，馬公商港也出現客船停泊滿檔的熱鬧景象。

馬公商港清明連續假期，出現久違客船停泊滿檔景象。（記者劉禹慶攝）

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