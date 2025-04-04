網控吃串烤「一氧化碳中毒」 新北衛生局稽查：限期改正缺失

新北市衛生局回應，為確保民眾用餐安全，派員稽查餐廳衛生環境，以及輔導業者營業時應注意環境通風狀況，避免發生一氧化碳中毒。（資料照）

2025/04/04 15:36

〔記者董冠怡／新北報導〕有民眾昨天在「脆」上發文指出，一群友人在串烤店用餐到一半，同桌有小朋友無預警噴射式嘔吐，送急診時甚至吐出膽汁，本來沒事的大人，接著先後出現耳鳴、想睡、噁心、頭痛、手麻等不適症狀，就醫檢查發現是一氧化碳中毒；據指事發店家位於三重區，新北市衛生局回應，已會同消防局前往稽查，店家衛生環境見有食材未離地及清潔用品未專區存放缺失，限期改正，以及輔導業者營業時應注意環境通風狀況，避免發生一氧化碳中毒。

衛生局指出，針對店家衛生環境見有食材未離地及清潔用品未專區存放缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，依違反食安法第8條第1項規定，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

請繼續往下閱讀...

衛生局提到，另現場告知業者使用炭火爐燃燒木炭等燃料時，應注意營業場所之通風及排氣，以避免因營業場所通風不良造成一氧化碳中毒事件。

記者稍早致電店家試圖尋求回應，接電話的工作人員表示，因為連假，所以跟假日營業時間一樣提早，老闆、店長不在，所以不方便受訪；詢問店內用餐人數等情形，對方僅稱剛開始營業，並未多做說明。（16:16更新）

衛生局會同消防局前往稽查。（新北衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法