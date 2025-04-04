為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    網控吃串烤「一氧化碳中毒」 新北衛生局稽查：限期改正缺失

    新北市衛生局回應，為確保民眾用餐安全，派員稽查餐廳衛生環境，以及輔導業者營業時應注意環境通風狀況，避免發生一氧化碳中毒。（資料照）

    新北市衛生局回應，為確保民眾用餐安全，派員稽查餐廳衛生環境，以及輔導業者營業時應注意環境通風狀況，避免發生一氧化碳中毒。（資料照）

    2025/04/04 15:36

    〔記者董冠怡／新北報導〕有民眾昨天在「脆」上發文指出，一群友人在串烤店用餐到一半，同桌有小朋友無預警噴射式嘔吐，送急診時甚至吐出膽汁，本來沒事的大人，接著先後出現耳鳴、想睡、噁心、頭痛、手麻等不適症狀，就醫檢查發現是一氧化碳中毒；據指事發店家位於三重區，新北市衛生局回應，已會同消防局前往稽查，店家衛生環境見有食材未離地及清潔用品未專區存放缺失，限期改正，以及輔導業者營業時應注意環境通風狀況，避免發生一氧化碳中毒。

    衛生局指出，針對店家衛生環境見有食材未離地及清潔用品未專區存放缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，依違反食安法第8條第1項規定，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

    衛生局提到，另現場告知業者使用炭火爐燃燒木炭等燃料時，應注意營業場所之通風及排氣，以避免因營業場所通風不良造成一氧化碳中毒事件。

    記者稍早致電店家試圖尋求回應，接電話的工作人員表示，因為連假，所以跟假日營業時間一樣提早，老闆、店長不在，所以不方便受訪；詢問店內用餐人數等情形，對方僅稱剛開始營業，並未多做說明。（16:16更新）

    衛生局會同消防局前往稽查。（新北衛生局提供）

    衛生局會同消防局前往稽查。（新北衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播