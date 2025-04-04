埔里黃氏宗親清明掃墓 200多人依古禮祭祖、新添74世裔

埔里黃兼安派下黃氏子孫，清明節有200多人齊聚依古禮舉行清明掃墓祭典。（台灣十三份黃公謙安派下祭祀協進會提供）

2025/04/04 15:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕黃氏祖先進入埔里開墾1、200年，黃謙安派下子孫從1905年開始設祖塔掃墓祭祖，今天散居全國的子孫有200多人到埔里黃氏祖塔掃墓祭祖，儀式依「福佬客家文化」傳統古禮進行，儀式中並向祖先稟告後代孫近況，包括已有6名碩博士，且新添74世裔孫，該宗親會已將該祭典申請無形文化資產。

埔里黃氏宗親200多人，今天聚集在珠子山十三分的黃氏祖塔，以傳承100多年的清明祭祖的古禮進行祭典，祭典一開始，由祭祀官以閩南語宣讀祝文、唱黃氏內外八句詩、進行客家傳統「掛紙」儀式，最後焚燒「金尾紙錢」，典禮長達1個多小時。而儀式中有閩南語也有客語，主要是因早年進入埔里墾殖的黃氏宗親祖先，就是福佬客家人。

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黃謙安派下的黃氏子孫，經100多年的繁衍，現已散居在全國各地，宗親會也已成立「中華民國台灣十三份黃公謙安派下祭祀協進會」，理事長黃祖年今天即向宗親宣布，黃氏宗親清明掃墓文化祭典，將向南投縣文化局申請為無形文化資產，縣文化局今天也有人到場觀看祭典，認為該宗親會保存福佬客家文化是很難得的。

黃氏謙安公派下第21世子孫黃永達表示，黃謙安派下子孫早在1905年就在埔里絑子山十三分地區興建黃氏祖塔，並開始舉行清明掃墓祭典，1986年響應「公墓公園化」政策修建祖塔，新修建的祖塔，內部有九玄七子塔位階梯，外觀有歇山頂屋脊，鑲上圓形球體，並有三綱五常護龍、文筆官印護牆，都是希望子孫孝順、勤奮和努力追求功名。

台灣十三份黃公謙安派下祭祀協進會理事長黃祖年向宗親報告，該祭典向文化局申請無形文化資的情形。（台灣十三份黃公謙安派下祭祀協進會提供）

黃氏宗親清明掃墓祭祖典禮，依古禮進行。（台灣十三份黃公謙安派下祭祀協進會提供）

黃兼安派下第74世裔孫已誕生，4日由家人抱著參加清明掃墓祭祖典禮。（台灣十三份黃公謙安派下祭祀協進會提供）

黃兼安派下子孫修建的黃氏祖塔，位在埔里鎮珠子山十三分。（台灣十三份黃公謙安派下祭祀協進會提供）

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