支持更多生育幼兒家庭 台南今年將增3處公托

台南今年將新增3處公托中心，提供更多育兒家庭支持資源。（南市社會局提供）

2025/04/04 15:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市提供家長多元的托育選擇，預計今年再增3處新公托，支持更多生育幼兒家庭，同時活用公共托育機構場地，與各親子悠遊館一同提供定點臨時托育服務。

南市社會局表示，今年2月安平區永華及新市區南科2處公設民營托嬰中心都已開始收托。目前南市已建設17處公共托育機構，其中包含4處公托及13處公共托育家園，總收托數達304人，預計今年再增3處新公托。

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社會局長郭乃文表示，即將落成的3處新公托，分別設於白河區、善化區及永康區，每處公托均請專家進行設計，考量兒童發展需求，規劃專屬活動區、盥洗區、清潔區及備餐區等設施，為南市的嬰幼兒打造一個安全、舒適、符合需求的托育環境，新公托中心將於年底前完工。

台南市長黃偉哲表示，為提供家中育有幼童之新手父母獲得足夠支持，社會局運用公共托育機構及親子悠遊館等場地，已開辦18處定點臨時托育服務，分別為14處公共托育機構、3處親子悠遊館及1處兒童福利服務中心，定點臨托服務採線上預約制，每小時托育費用參照當年度基本工資，去年完成收托件數已接近1000人次，家長可多加利用，適度增加育兒彈性。

社會局表示，家長可以透過「台南市育兒資源網」查詢公共托育機構、定點臨時托育及親子悠遊館等相關資訊，加入會員後可進行線上申請或報名課程等功能，目前該網站的會員數逾2400人，瀏覽數已突破78萬次，歡迎大家介紹給更多有育兒需求的家長一起加入，善加運用資源。

家長可以透過「台南市育兒資源網」查詢公共托育機構、定點臨時托育等相關資訊。（南市社會局提供）

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