為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    支持更多生育幼兒家庭 台南今年將增3處公托

    台南今年將新增3處公托中心，提供更多育兒家庭支持資源。（南市社會局提供）

    台南今年將新增3處公托中心，提供更多育兒家庭支持資源。（南市社會局提供）

    2025/04/04 15:27

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市提供家長多元的托育選擇，預計今年再增3處新公托，支持更多生育幼兒家庭，同時活用公共托育機構場地，與各親子悠遊館一同提供定點臨時托育服務。

    南市社會局表示，今年2月安平區永華及新市區南科2處公設民營托嬰中心都已開始收托。目前南市已建設17處公共托育機構，其中包含4處公托及13處公共托育家園，總收托數達304人，預計今年再增3處新公托。

    社會局長郭乃文表示，即將落成的3處新公托，分別設於白河區、善化區及永康區，每處公托均請專家進行設計，考量兒童發展需求，規劃專屬活動區、盥洗區、清潔區及備餐區等設施，為南市的嬰幼兒打造一個安全、舒適、符合需求的托育環境，新公托中心將於年底前完工。

    台南市長黃偉哲表示，為提供家中育有幼童之新手父母獲得足夠支持，社會局運用公共托育機構及親子悠遊館等場地，已開辦18處定點臨時托育服務，分別為14處公共托育機構、3處親子悠遊館及1處兒童福利服務中心，定點臨托服務採線上預約制，每小時托育費用參照當年度基本工資，去年完成收托件數已接近1000人次，家長可多加利用，適度增加育兒彈性。

    社會局表示，家長可以透過「台南市育兒資源網」查詢公共托育機構、定點臨時托育及親子悠遊館等相關資訊，加入會員後可進行線上申請或報名課程等功能，目前該網站的會員數逾2400人，瀏覽數已突破78萬次，歡迎大家介紹給更多有育兒需求的家長一起加入，善加運用資源。

    家長可以透過「台南市育兒資源網」查詢公共托育機構、定點臨時托育等相關資訊。（南市社會局提供）

    家長可以透過「台南市育兒資源網」查詢公共托育機構、定點臨時托育等相關資訊。（南市社會局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播