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    北市去年1043件急煞申訴、129件乘客受傷 議員促發展無人智駕公車

    北市近年來頻傳駕駛急煞車、猛起步導致乘客受傷狀況。台北市議員曾獻瑩指出，調閱1999陳情資料，光是去年就有1043件急煞相關申訴，平均每天近3件，當中更有129件紀錄乘客因急煞而受傷。圖為公車司機示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    北市近年來頻傳駕駛急煞車、猛起步導致乘客受傷狀況。台北市議員曾獻瑩指出，調閱1999陳情資料，光是去年就有1043件急煞相關申訴，平均每天近3件，當中更有129件紀錄乘客因急煞而受傷。圖為公車司機示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2025/04/04 15:22

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市擁有便利的公車交通路網，是許多市民日常生活重要交通工具，不過近年來，卻頻傳駕駛急煞車、猛起步導致乘客受傷狀況。台北市議員曾獻瑩指出，調閱1999陳情資料，光是去年就有1043件急煞相關申訴，平均每天近3件，當中更有129件紀錄乘客因急煞而受傷，建議市府應加速推動AI技術的實際應用，積極發展無人智駕公車。

    交通局表示，民眾摔傷案件以「避險煞車」樣態最多，其他多為駕駛行為導致，非車型因素；此外，公車公會今年成立「公車學院」已於3月31日開訓，將針對摔夾傷案件防治培訓。針對自駕公車，2020年交通局曾於信義路公車專用道試辦，受限財務及疫情因素，隔年中止計畫，而近年並無業者主動提案要試辦，交通局對此持開放態度，未來技術若成熟、法規完善，願意協助提供封閉或半封閉場域測試。

    曾獻瑩近日接獲民眾陳情搭乘公車因急煞而跌倒，他調閱1999陳情資料發現，去年接獲民眾反映公車急煞就達1043件，平均每天近3件；當中更有129件紀錄乘客因急煞而受傷，相當每三天就有一位市民在公車上摔倒，倘若摔倒的是年長者，後續恢復與照料可能成為家庭額外負擔，令人憂心。

    曾獻瑩指出，造成問題原因之一就是公車駕駛人力長期不足，司機為避免脫班以及完成每日載運趟數目標，經常在停車、發車時產生明顯頓挫，影響乘客安全，去年北市15家公車業者缺額共1489人，約占所需駕駛總數的27%，其中多家客運公司缺口超過百人，最大者甚至超過300人。

    他認為，市府應加速推動AI技術實際應用，積極發展有安全員在車上輔助的自駕公車，不僅舒緩缺工壓力，也可以降低人為駕駛帶來的急煞與不穩。

    公運處業務稽查科長梁筠翎表示，民眾摔傷案件中，以避險煞車樣態最多，其他多為駕駛長的個人駕駛行為導致，而非車型因素；公運處將積極招募駕駛，透過大數據檢討並提升公車營運效率；另今年1月20日起配合運價調整，駕駛加薪8千元，盼減少現有人力流失。

    針對行車安全，梁筠翎指出，公運處每年辦理12場行車安全服務教育訓練，也要求業者辦理自主教育訓練；此外，北市公車公會今年成立「公車學院」已於3月31日開訓，今年預計辦理10場次以上培訓課程，針對摔夾傷案件防制，預訂4月28日辦理實車體驗營培訓。

    交通局運輸資訊科長張鈞凱說，2020年曾於信義路公車專用道試辦無人自駕公車，但後續因疫情與廠商財務問題中止，至今未有其他廠商主動提案；台北市對於發展自駕持開放態度，如有廠商願意測試，市府可以提供封閉或半封閉場域測試（如信義路、仁愛路、河堤外側等）。

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