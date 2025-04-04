全台保存完整最大單姓聚落「江家古厝」祭祖 子孫看老家震毀好心疼

楠西區鹿陶洋江家古厝舉辦清明祭祖，六代同堂一起在阿太公墓前虔誠敬拜，行三跪九叩之禮。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/04 15:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是農曆清明節，被認為國內仍保存完整最大傳統單姓聚落的台南楠西區鹿陶洋江家古厝舉辦清明祭祖活動，上百位旅外族人返鄉，六代同堂一起掃墓，三跪九叩敬拜開基的阿太公，彰顯不忘本的孝道精神；由於現場房舍在「0121地震」時受災嚴重，有些子孫們首次親睹老家毀損，直說「好心疼」。

該古厝具有市定歷史建築與傳統聚落等雙重文資身份，長輩們都鼓勵後代子孫踴躍參加清明祭祖，飲水思源，今年輪由四房主辦，來自各地的宗親聚集，19到24世都有，男女老幼在阿太公江棋壽墓前虔誠敬拜。

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台南市江達清祭祀公業法人在墓前準備了豐盛的供品，由理事長江明得帶領，先向福德正神上香，接著向祖墳敬獻茶、酒、花、果，開始燒金紙，眾人三跪九叩後禮成，儀式簡單、隆重。

現場年紀最大的92歲江莊金桃，為第20世，而四房的江勝良雖僅70歲，卻屬第19世，是祭祖活動輩份最高者，而13歲的江其恩等人都第24世，輩份最小。

江明得說，每年農曆6月20日，會舉行「入丁」儀式，登錄新生兒，目前的記載僅至第24世，是否又有下一代，仍待了解，他也將全盤調查，整理族譜。

江明得提到，阿太公有四大房，各自開枝散葉，傳承迄今，一些後代族人都已互相不認識，透過清明祭祖的聚會，可以串起宗親之間的情誼。

江明得指出，0121地震期間，聚落內9成房舍遭到大小不同程度的破壞，仍有長輩居住的超過30戶，受影響的約70人，被貼紅單的多已依親。

江明得強調，0121地震後，市府全力協助下，江家古厝的受損房舍，結構安全有疑慮的已緊急支撐，屋頂破裂的也以帆布覆蓋，避免災情擴大。

江明得更感謝政府全額協助1.5億元的總修復經費，已有召開說明會，順利的話，首期工程6月份可進場施作。

70歲、21世江宗基回憶小時候的1964年白河大地震，聚落災情嚴重，他跟著家人在廣場睡了1個月以上；後來2010年的甲仙地震、2016年的美濃地震，還有今年的楠西地震，都讓傳統房舍的安全性受到考驗。

江宗基建議，生命安全最重要，有人居住的，是否在兼顧保留原有格局的前提下，能使用耐震係數較高的材質進行修復，降低老舊房舍在地牛翻身時的風險。

楠西區鹿陶洋江家古厝舉辦清明祭祖，六代同堂一起在阿太公墓前虔誠敬拜，慎終追遠。（記者吳俊鋒攝）

楠西區鹿陶洋江家古厝舉辦清明祭祖，六代同堂一起在阿太公墓前虔誠敬拜，慎終追遠。（記者吳俊鋒攝）

江家古厝的房舍震損嚴重，各地族人返鄉見到老家受創，都心疼不已。（記者吳俊鋒攝）

江家古厝的房舍震損嚴重，各地族人返鄉見到老家受創，都心疼不已。（記者吳俊鋒攝）

江家古厝的房舍震損嚴重，各地族人返鄉見到老家受創，都心疼不已。（記者吳俊鋒攝）

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