桃園新屋葉五美公祠湧近8千後代清明祭祖 未來擬申請金氏世界紀錄

清明節適逢連假，桃園市新屋區「葉春日公派下協進會」今天掃墓祭祖，仍湧近8000人到葉五美公祠祖塔祭祀。（記者黃政嘉攝）

2025/04/04 15:08

〔記者黃政嘉／桃園報導〕清明節適逢連假，桃園市新屋區「葉春日公派下協進會」今天掃墓祭祖，仍湧近8000位葉姓宗親，到葉五美公祠祖塔祭祀，各房準備三牲素果祭品，從祖塔前的內埕擺到外埕，場面壯觀，葉家未來預計申請同一宗親同時掃墓最多人的金氏世界紀錄。

祭祀典禮現場舉行請神、三獻吉禮、送神等儀式，葉姓宗親也合唱家族歌曲「葉五美頌」，祖塔前一片緬懷之心，葉春日公派下協進會理事長葉倫嵩表示，今年因連假關係，部分人已提前祭拜的緣故，不然今年人會更多，今年在祖塔場地做看板，告訴後代，未來預計申請全世界同一宗親同時掃墓最多人數的金氏世界紀錄，召集子孫掃墓，周邊田地也將持續用作墓地。

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去年3月中壢區一間藥局幫突然昏厥顧客做心肺復甦術的藥師葉俊驛，也是葉家大房第16代，他今天特別帶相機記錄祭祀盛況，他說，因為一年只有一次拜祖塔，特別今天又是好天氣，就帶相機記錄，雖然99％的人都不認識，但這麼多人，就是有傳承、團結的感覺。

市長張善政今天出席祭祀典禮表示，葉春日公的後代每年皆在清明節的時候，齊聚一堂祭拜祖先，已是全台規模最大的祭祖活動，也充分展現客家鄉親慎終追遠的精神。

市府民政局指出，葉春日公在台出生的第1代子孫，分別以人間5大美事—大榮、大華、大富、大貴及大春命名，稱「葉五美公」，後代子孫整建5層祖塔祭拜祖先，每年清明時期，來自台灣、港澳、澳洲、美加、歐洲及南非等地的葉氏後代，都會回來祭祖，成為新屋區的地方盛事。

葉五美公祠祖塔祭祀人潮多，祭品擺到外埕來。（記者黃政嘉攝）

「葉春日公派下協進會」引領祭祀。（記者黃政嘉攝）

葉家後代藥師帶相機記錄祭祀盛況。（記者黃政嘉攝）

桃園市長張善政也出席祭祀典禮。（記者黃政嘉攝）

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