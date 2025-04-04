壽山、六福村締結姊妹園 5月來美洲野牛、網友敲碗長頸鹿

高雄壽山動物園今與財團法人莊福文化教育基金會附設動物園（六福村）簽署姊妹園友好協定。（記者王榮祥攝）

2025/04/04 14:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄壽山動物園今與財團法人莊福文化教育基金會附設動物園（六福村）簽署姊妹園友好協定，下個月將由六福村贈與一隻母美洲野牛到壽山動物園，網友則敲碗長頸鹿。

簽署儀式由高雄市長陳其邁與財團法人莊福文化教育基金會附設動物園董事長賴振融共同擔任見證人，另有多位台灣動物園暨水族館協會（TAZA）成員、觀光相關公協會代表亦參與，立委邱議瑩、許智傑、黃傑也專程到場。

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陳其邁表示，壽山動物園與六福村同為台灣動物園暨水族館協會（TAZA）的團體會員成員，雙方合作最早可以追朔到2009年，當時共有3對非洲獅來到壽山，其中1對更成功在園區繁衍下一代「小辛」及「小巴」。

2022年六福村再次借展園區動物至壽山動物園，如今母獅「小乖」、美洲野牛「娜娜」和孟加拉虎「小紅」已融入壽山動物園大家庭；今天締結姊妹園將是雙方進行動物保育合作的重大里程碑，期待未來雙方在動物照養、保育教育、動物園行銷等領域有更密切的交流與合作，一同提供動物們更好的生活品質，也帶給小朋友更多認識動物的機會。

六福村主題樂園總經理葉忠岳提到，六福村是美洲野牛重要復育場域，這次特別將園區美洲野牛贈予壽山動物園，期盼這裡也能成為美洲野牛的衛星族群基地，不但讓娜娜多個陪伴，也讓中南部地區民眾可就近觀察美洲野牛互動情形。

觀光局長高閔琳補充，壽山動物園於兒童節連假期間不僅祭出全國12歲以下兒童免費入園，更舉辦「壽山童趣大冒險」系列活動，除了有親子闖關及繪畫比賽，今日亦邀請高雄在地「金鷹閣電視木偶劇團」演出，明後2日由高雄市立圖書館、故事達人及街頭藝人帶來精彩內容，讓孩子們盡情放電。

針對網友敲碗長頸鹿，陳其邁透露2005年時高市議長康裕成就曾許願，表示這還要想想辦法；身為TAZA顧問的立委邱議瑩隨後指出，TAZA理事長賴振融願意協助，評估以借展方式讓壽山動物園也能看到長頸鹿。

高雄壽山動物園今與六福村簽署姊妹園友好協定，5月將安排美洲野牛住進壽山，圖為壽山動物園狐獴館。（記者王榮祥攝）

壽山動物園今湧入大批親子。（記者王榮祥攝）

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