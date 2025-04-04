竹市又傳教練體罰學生 游泳教練被投訴帶學生進小房間打罵

新竹市又傳教練體罰學生，家長投訴有私人的游泳教練只因孩子未立即調整姿勢，就被帶進小房間用鋁棍橇打恐嚇。（照片取自臉書社群新竹大小事）

2025/04/04 14:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市又傳教練體罰學生事件！有家長在臉書社群《新竹大小事》發文投訴指稱，孩子參加某游泳訓練隊，但游泳隊教練對孩子未立即調整姿勢，就將孩子帶到泳池小房間訓斥、更利用體育資優資格恐嚇、還用伸縮鋁棍敲打孩子慣用右手，導致孩子手掌紅腫、刺痛及情緒失落、且斷斷續續哭泣。家長控訴這樣的教練根本是進行私刑教育，讓孩子的心靈受創，更影響游泳學習興趣。

市府教育處表示，有關社群媒體所傳竹市泳隊教練有不當管教案件，經進行瞭解，此案是家長自費在校外聘請游泳教練指導學生，是名國小六年級學童，因學童到學校護理站後由校護發現進行校安通報，目前正進行相關的調查，並已調閱泳池監視器了解，但竹光國民運動中心游泳池並無小房間，若該教練在訓練時指導過當涉不當管教情形，且經該運動項目紀律委員會或依法組成的委員會確認，最重可處教練終身不得申請教練資格檢定，教練也需面對民刑事及相關違反兒少保護之行政責任。提醒教練應在法令許可範圍，顧及兒少權益，與家長妥為溝通選手訓練及指導方式。

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家長在社群投訴指稱，這名游泳教練私設「小房間、私刑教育」，讓孩子獨自面對怒氣沖沖的教練，除產生恐懼也只能被挨打，而孩子參加泳隊已5年，去年初轉隊後自費參加該泳隊已1年多，原本學習情況還可以，且孩子訓練途中並無嬉笑打鬧、危險動作或影響隊員訓練，僅泳姿「無立即調整」就被叫到小房間挨罵、挨打，這難道沒有管教過當？

家長也提到，竹市的游泳環境差，孩子多、但泳池少、泳隊少，更缺少學校訓練體系與完整培訓環境，而日前又發生中小學運動會大會游泳池不提供跳水事件，更突顯竹市游泳訓練的缺乏，呼籲市府能重視游泳訓練，讓孩子有個安全的訓練環境。

新竹市又傳教練體罰學生，家長投訴有私人的游泳教練只因孩子未立即調整姿勢，就被帶進小房間用鋁棍橇打恐嚇。（照片取自臉書社群新竹大小事）

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