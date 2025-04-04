六福村「18歲以下免費玩」人潮爆量百人沒車搭 業者允諾今加派車輛接駁

六福村總經理葉忠岳說明昨天人潮與今天因應措施。（記者王榮祥攝）

2025/04/04 14:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕六福村兒童節連假期間推出未滿18歲免費入場活動吸引大批遊客入園，下午5時閉園時仍有許多未成年遊客搭不上接駁車離場；總經理葉忠岳今表示，許多遊客昨天傍晚離園時間太集中，今天會加派車輛接駁。

六福村兒童節連假推出18歲以下免費入場活動，吸引大批親子、青少年前往，昨天連假第一天現場人山人海，不料下午5時閉園時卻發生許多未成年遊客們沒車可窘況。

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有計程車司機在社群平台Threads發文表示，昨晚7時載乘客快要到六福村時，平台就顯示好多筆叫車；等開到已經全黑園區裡，發現大約幾百個兒童、青少年像遊魂般在路上晃來晃去，一看到計程車就猛叫猛招手，他這個阿伯還不曾那麼受歡迎過。

六福村昨晚表示，7時30分有加派至龍潭市區轉車的巴士，客運和計程車都有加開班次，晚間8時許遊客都順利離園，僅剩下等待親友接送的零星客人。

六福村總經理葉忠岳今南下高雄和壽山動物園簽約姊妹園，他說明昨傍晚閉園後，部分青少年發現人太多，才打電話給家長，但家長可能要從台北、新竹、桃園等地趕過來，需要一段時間，期間工作人員都在旁邊維護秩序，確保安全，也幫忙跟家長聯繫如何進園。

葉忠岳表示，昨天遊客約1萬2千人，18歲以下約六到七成，一般來說遊客下午3點後會陸續出園，但昨天遊客離園時間較集中在傍晚，也因小朋友比較多 ，特別延後閉園時間到6點，今天會加派接駁車協助疏運。

六福村18歲以下免費吸引大批民眾前往，有人可能玩太晚、沒搭接駁車，在園區留到晚上。（資料照、翻攝網路）

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