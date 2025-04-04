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    跟著「大甲媽」做環保！彰縣「回收換好康」 廢手機只要1支就能換

    配合大甲媽做環保回收，彰化縣配合遶境路線推出「回收換好康」活動，廢手機只要1支就可換洗碗精1瓶。（記者劉曉欣攝）

    配合大甲媽做環保回收，彰化縣配合遶境路線推出「回收換好康」活動，廢手機只要1支就可換洗碗精1瓶。（記者劉曉欣攝）

    2025/04/04 14:37

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中鎮瀾宮「大甲媽」遶境活動將從今天（4日）晚間起駕，明天（5日）進入彰化市，彰化縣環保局配合「大甲媽」遶境路線所經過的鄉鎮市，同步推出9場「回收換好康」，回收包括廢手機等7類物品，讓民眾一起跟著「大甲媽」做環保。

    環保局表示，跟著「大甲媽」做環保回收活動，首場的「回收換好康」將於5日在彰化市成功公園登場，6日在員林火車站、永靖鄉農會供銷部、田尾國小的大門口，以及溪州鄉農會等4處，10日在北斗鎮公所、埤頭鄉公所，11日在大村鄉鴻晟汽車前的空地、花壇清潔隊正門口，時間都是上午9點到11點。

    而配合「大甲媽」遶境的「回收換好康」活動，回收項目有廢平板電腦、廢手機、廢筆記型電腦、廢乾電池、廢行動電源、廢紙餐盒與廢塑膠容器等7類，其中，廢手機、廢平板與廢筆電只要1個就可以換好康，廢電池與廢行動電源兌換門檻為0.5公斤，廢紙餐盒與塑膠容器的兌換門檻為1公斤，依照回收數量，有機會兌換肥皂、洗碗精與保特紗提袋，每人限兌換5份，換完為止。

    這次回收換好康，有納入廢行動電源可與廢電池合計重量，但不含鉛蓄電池與車用鋰電池。由於廢手機1支就可換1000ml洗碗精1瓶，廢電池與廢行動電源為1.5公斤，預估將會是最超人氣的兌換項目。

    跟著大甲媽做環保回收，今年的回收換好康，有納入廢電池與廢行動電源。（記者劉曉欣攝）

    跟著大甲媽做環保回收，今年的回收換好康，有納入廢電池與廢行動電源。（記者劉曉欣攝）

    跟著大甲媽做環保回收，彰化縣配合遶境路線推出「回收換好康」活動來了。（彰化縣環保局提供）

    跟著大甲媽做環保回收，彰化縣配合遶境路線推出「回收換好康」活動來了。（彰化縣環保局提供）

    跟著大甲媽做環保回收，彰化縣配合遶境路線推出「回收換好康」活動來了。（彰化縣環保局提供）

    跟著大甲媽做環保回收，彰化縣配合遶境路線推出「回收換好康」活動來了。（彰化縣環保局提供）

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