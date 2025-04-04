為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    清明連假第2天下午地雷路段曝 高公局建議傍晚5點後再上國五

    今日09時18分國3北向350.5公里發生2小客車追撞事故，造成回堵約1公里。（記者吳亮儀翻攝）

    今日09時18分國3北向350.5公里發生2小客車追撞事故，造成回堵約1公里。（記者吳亮儀翻攝）

    2025/04/04 13:29

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（4日）是清明節連假第二天，上午國道發生多起追撞事故，交通部高速公路局指出，因天氣好預估下午會有更多出遊車潮，建議國道5號南向用路人傍晚17時後再出發。

    高公局預測，下午預計有大量出遊車潮，導致影響行車順暢。預判今日下午重點壅塞路段為國1南向彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，建議國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間。

    今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至五堵、國3南向三鶯至龍潭、國1北向內湖至汐止、國5南向南港系統至石碇，其餘路段均能維持行車順暢。

    另外，今天09時18分，國3北向350.5公里發生2小客車追撞事故，造成回堵約1公里；10時18分，國3南向423.7公里發生5小客車追撞，造成回堵約3公里；10時48分，國3北向17.7公里發生2小客車追撞事故，造成回堵約2公里，事故均已排除，但都導致車輛回堵影響整體車流。

    今日10時18分國3南向423.7公里發生5小客車追撞，造成回堵約3公里。（高公局提供）

    今日10時18分國3南向423.7公里發生5小客車追撞，造成回堵約3公里。（高公局提供）

    今日10時48分國3北向17.7公里發生2小客車追撞事故，造成回堵約2公里。（高公局提供）

    今日10時48分國3北向17.7公里發生2小客車追撞事故，造成回堵約2公里。（高公局提供）

    今天4/4下午中部國道易塞車路段。（高公局提供）

    今天4/4下午中部國道易塞車路段。（高公局提供）

    今天4/4下午北部國道易塞車路段。（高公局提供）

    今天4/4下午北部國道易塞車路段。（高公局提供）

    今天4/4下午南部國道易塞車路段。（高公局提供）

    今天4/4下午南部國道易塞車路段。（高公局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播