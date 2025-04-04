清明連假第2天下午地雷路段曝 高公局建議傍晚5點後再上國五

今日09時18分國3北向350.5公里發生2小客車追撞事故，造成回堵約1公里。（記者吳亮儀翻攝）

2025/04/04 13:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（4日）是清明節連假第二天，上午國道發生多起追撞事故，交通部高速公路局指出，因天氣好預估下午會有更多出遊車潮，建議國道5號南向用路人傍晚17時後再出發。

高公局預測，下午預計有大量出遊車潮，導致影響行車順暢。預判今日下午重點壅塞路段為國1南向彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，建議國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間。

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今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至五堵、國3南向三鶯至龍潭、國1北向內湖至汐止、國5南向南港系統至石碇，其餘路段均能維持行車順暢。

另外，今天09時18分，國3北向350.5公里發生2小客車追撞事故，造成回堵約1公里；10時18分，國3南向423.7公里發生5小客車追撞，造成回堵約3公里；10時48分，國3北向17.7公里發生2小客車追撞事故，造成回堵約2公里，事故均已排除，但都導致車輛回堵影響整體車流。

今日10時18分國3南向423.7公里發生5小客車追撞，造成回堵約3公里。（高公局提供）

今日10時48分國3北向17.7公里發生2小客車追撞事故，造成回堵約2公里。（高公局提供）

今天4/4下午中部國道易塞車路段。（高公局提供）

今天4/4下午北部國道易塞車路段。（高公局提供）

今天4/4下午南部國道易塞車路段。（高公局提供）

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