「台灣祭」太夯人潮暴增 墾丁快線1天加開72班次

「台灣祭」太夯人潮暴增，墾丁快線加開5成，1天達72班次。（讀者提供）

2025/04/04 13:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕2025「台灣祭」太夯，連假搭車人潮暴增，高雄區監理所協調客運業者加開墾丁快線5成、1天達72班次；高雄市也於旗糖農創園區、衛武營國家藝術文化中心辦活動，高雄區監理所攜手交通局協調公路客運、市區公車連假增班因應。

清明連假4天，2025台灣祭於墾丁大灣遊憩區登場，高雄區監理所協調高墾線共營中心增加客運班次，包括「9117高雄-台17線（枋寮）-墾丁」、「9117B墾丁機場快線」、「9188高雄-台88線-鵝鑾鼻」及「9189墾丁快線」等4線因應。

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尤以9189墾丁快線爆量，高雄區監理所原本協調客運業者規劃每日60班次，比平假日每日48班次更多，沒想到連假人潮暴增，緊急協調客運業者，加開班次5成、1天增達72班次。

許多中、北部遊客搭乘高鐵南下，於高鐵左營車站內先將電子票證過卡，再持該電子票證搭乘「9189墾丁快線」前往墾丁，享台灣好行票價5折優惠176元外，再扣減轉乘在地客運基本里程22元優惠。

搭乘台鐵遊客於高雄火車站、枋寮火車站，搭乘9117、9117B、9188等路線前往墾丁，高雄區監理所表示，將視人潮機動增班疏運。

此外，都發局也於旗糖農創園區舉辦旗糖小螞蟻遊樂園，高雄區監理所協調交通局規劃5輛免費往返旗山轉運站與園區接駁車，民眾可搭乘市區客運旗美國道快捷線、高旗六龜快線、高旗美濃快線、高旗甲仙快線、8009、8010等路線，到旗山轉運站下車，再轉搭接駁車前往。

教育局也於衛武營國家藝術文化中心舉辦兒童藝術節，衛武營也推出《迪士尼公主之樂》、《音樂的繪本動物樂團2025春季巡演_糖果色的夢》演出，民眾可搭乘捷運橘線至「衛武營站O10下車，或公車11路、50路、52A路、53路、70路、73路、87路、88路、248路等路線前往。

高雄區監理所表示，請民眾連假多搭乘客運返鄉、出遊，90條國道客運路線票價平日優惠或原票價6折優惠，或搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費，暢遊台灣更便利。

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