黃偉哲返七股祭祖 至龍山公墓慰勉消防人員、宣導小心火燭

清明公墓火警頻傳，消防人員忙滅火。（消防局提供）

2025/04/04 13:00

〔記者楊金城／台南報導〕今天（4日）是清明節，南市各公墓出現民眾祭拜祖先的人潮，市長黃偉哲回故鄉七股祭祖，並到龍山公墓慰勉消防局第三大隊七股分隊消防人員，呼籲民眾小心火燭、紙錢集中燒、以功代金，祖先高興，消防人員不用疲於奔命撲滅公墓火警。

黃偉哲表示，為加強公墓防火安全，消防局用心規劃清明期間的公墓消防安全整備，並協調七股區公所事先清除各墓地地區周圍雜草，設置紙錢集中焚燒區，區公所也在各大公墓雇工駐守警戒，避免用火不慎造成公墓火警。

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第三大隊大隊長陳坤宗表示，最近各地公墓火警頻傳，希望民眾要提高危機意識，各分隊加強清明公墓防火宣導和預防公墓防火工作，以「除草不用火」、「不焚燒紙錢」、「不燃放鞭炮」、「不亂丟菸蒂」、「垃圾要帶走」為宣導主軸，並協調公所在各大公墓除草及雇工駐守警戒，劃定「紙錢集中代燒區」，並在各大公墓口設置2至3個200公升儲備消防用水，遏制公墓火警發生。

南市消防局局長李明峯說，分隊也利用無人機在各大公墓上空巡弋飛行。無人機可以對目標公墓及附近區域，進行高畫質的影像監控，皆可第一時間發現失控的火煙，並由公所現場僱工與消防人員及時遏止與撲滅。

消防分隊利用無人機在各大公墓上空巡弋飛行。（消防局提供）

台南市長黃偉哲（右）今天回故鄉七股祭祖，並到龍山公墓慰勉消防局第三大隊七股分隊消防人員。（消防局提供）

台南市長黃偉哲（左三）今天回故鄉七股祭祖，並到龍山公墓宣導民眾清明防火。（消防局提供）

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