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    「蚵殼及砂砱再生處理廠」仍續評估 4/9說明會湖西北寮村民將抗議

    澎湖牡蠣殼處理問題，成為澎湖縣政府的當務之急。（記者劉禹慶攝）

    澎湖牡蠣殼處理問題，成為澎湖縣政府的當務之急。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/04 12:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖縣政府有意規劃湖西北寮為「蚵殼及砂砱再生處理廠」，北寮村民召開村民大會，強烈反對「蚵殼煅燒廠」蓋在北寮，澎湖縣長陳光復信誓旦旦保證不會擅自開發利用，但事後澎湖縣政府一紙回覆公文通知，全案仍在持續規劃評估，農漁局4月9日說明會，將表達堅決反對之意。

    今年農曆年前北寮村辦公室，接獲澎湖縣政府變更北寮村第二公墓用途通知，經社區發展協會理事長蔡馥裕及村長許源章，前往農漁局了解實際狀況，發現原來農漁局欲於北寮第二公墓，興建約2公頃之廢蚵殼鍛燒廠房及廢棄蚵殼堆置場，因此3月16日在社區活動中心，召開緊急村民大會，村民表示不給蓋就是不給蓋！

    澎湖縣長陳光復隨後親上火線，澄清根本尚未經澎湖縣政府團隊定案！並說明北寮的這個地段是縣屬的閒置殯葬用地，必須經地方各方意見同意，才會進行活化利用，縣府絕不會不經過公聽會、說明會等程序而擅做決定進行開發使用！絕對不會發生先斬後奏的違法開發情事！

    但針對村民的疑慮，澎湖縣政府3月31日公文回覆，指稱澎湖縣政府規劃的「澎湖縣生物性碳酸鈣循環中心」，參考台糖生技材料廠模式，絕對符合環保法規及保障居民健康，並強調砂砱危害漁業及環境資源甚鉅，再處理有助於帶動地方產業，最後註明全案仍在評估中，資料收集完畢後，取得地方同意才會開發設廠。讓北寮村民認為澎湖縣政府並未停止規劃北寮設廠，因此決定將在4月9日晚上7時30分農漁局說明會表達抗議。（14:13更新）

    砂砱嚴重影響航道及漁業資源，澎湖縣政府計畫設立澎湖縣碳酸鈣循環中心處理。（澎湖縣政府提供）

    砂砱嚴重影響航道及漁業資源，澎湖縣政府計畫設立澎湖縣碳酸鈣循環中心處理。（澎湖縣政府提供）

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