新埔上枋寮雙堂屋 今天逾1500人同祭祖

新竹縣新埔鎮上枋寮雙堂屋派下的長房劉延轉子裔劉昌鈞（左2）跟屘房（4房）劉延臼後裔代表劉復兆（右2）一起率領1500多名宗親清明追思先祖。（記者黃美珠攝）

2025/04/04 12:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天清明掃墓適逢天氣大好，加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情陰霾已經一掃而空，新竹縣新埔鎮上枋寮雙堂屋劉家子孫破1500人齊聚一堂，由長房劉延轉子裔、祭祀公業劉學悟管理會管理人劉昌鈞跟屘房（4房）劉延臼後裔代表劉復兆共同率領大家清明追思先祖。

劉昌鈞也當眾發出號召令，請派下宗親們謹遵祖制，明年起將不再分流掃墓，所有派下子孫明年起統統在清明節當天回到「瑞閣園」祭祖，齊一展現他們族人的慎終追遠胸懷，屆時可望上看2000人。

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劉昌鈞說，他們家族過去一向都在清明節當天掃墓祭祖，派下宗親從海內外四面八方趕回，千人祭祖的盛況知名於外界，就如今天一樣，很多小販都會到場趕集擺攤。

直到前幾年的疫情才被迫分流，到今年仍有部分宗親提早先回來掃墓。如今疫情已過，祭祀公業劉學悟管理會今天在場貼出告示，昭告宗親們明年起回歸祖制的掃墓時間，劉昌鈞預估明年的清明節，劉家子孫可望上看2000人到場。

劉昌鈞說，今天他們準備了1500人份的炒米粉、酸菜鴨湯等給到場宗親們共餐食福，停止防疫期間改發餐盒、飲料的權宜之策，讓大家的生活逐漸回復正常。

他說，他們的來台祖「瑞閣婆」在那個交通不便、男女不平權的年代，隻身帶著4個兒子來台是件相當不容易的事。

根據相關資料，長子劉延轉仿照原鄉住屋形式興建四合院，且因人丁旺盛而有前、後堂之分，打造出現在的新竹縣縣定古蹟「劉氏雙堂屋」。

劉家後人為了紀念來台開基祖，用劉延轉父親劉瑞閣之名，另在雙堂屋後興建1座規模宏大，景觀壯麗的家族墓園，命名為「瑞閣園」，成為整個劉氏家族精神凝聚所。

劉昌鈞說，「瑞閣婆」帶來台灣的4個兒子，少說目前開枝散葉應該已經超過萬人，他是延轉公第19世的血脈，也是來台後的第8代。

過去4房中的次房已在楊梅落地生根，3房族人則多已回轉原鄉。現在每年清明節到瑞閣園祭祖的，就剩下長房劉延轉跟4房劉延臼的後裔。

新竹縣新埔上枋寮雙堂屋今天破1500人一同祭祖。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔上枋寮雙堂屋今天破1500人一同祭祖。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔上枋寮雙堂屋派下子孫1500多人祭祖後一起共餐享用炒米粉和酸菜鴨湯。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔上枋寮雙堂屋派下子孫1500多人祭完祖後排隊領取炒米粉共餐。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔上枋寮雙堂屋派下子孫1500多人祭祖後共餐，享用道地的客家酸菜鴨湯話家常。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔上枋寮雙堂屋派下子孫1500多人掃墓祭祖，吸引小販到場擺攤。（記者黃美珠攝）

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