兒童節回饋家鄉 南市同安二奉堂送賀禮

台南市同安二奉堂社會關懷協會回鄉捐贈學童學習支持資源。（記者陳彥廷攝）

2025/04/04 12:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕在台南經營房仲事業的南州鄉同安村人鄧博德，成立「台南市同安二奉堂社會關懷協會」，在兒童節前夕，特地回家鄉贈送同安國小學童彩色筆，鄉長劉美吟也到場，她說，感謝事業有成的鄉內子弟仍未忘了家鄉，讓學童在揮灑時沒有後顧之憂。

鄧博德除經營事業外，對地方文化及學童學習都相注重，除社會關懷協會，在同安的二奉堂也成立藝文軒，這支由堂內女性成員組成的傳統藝陣，每次華麗出陣都吸引民眾目光，積極參與各大廟會遶境，象徵傳統文化與地方信仰的緊密連結。

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台南市同安二奉堂社會關懷協會理事長廖淑敏帶領理監事及總幹事前往屏東縣南州鄉同安國小贈送彩色筆等兒童節賀禮，鄉長劉美吟及村長林素玲也被邀請到場，一起把兒童節禮品送給同安國小小朋友們，希望小朋友們能夠健康快樂學習成長，歡渡快樂兒童節。

鄧博德說，見到小朋友們收到精美的學習文具及課後能量補充點心的開心模樣，連大人們也被感染笑顏逐開，而兒童是國家未來的主人翁，將持續結合宗教信仰的力量廣結善緣募集學習支持資源。

此外，南州鄉公所為慶祝兒童節，將於明、後天在南州鄉運動公園舉辦「藝童趣南州」兒童節活動。本次活動由南州鄉公所主辦，現場準備了豐富的娛樂設施與精彩的演出，讓親子家庭共度歡樂時光。包含水上氣墊遊戲區、陸地氣墊遊戲區以及多元表演舞台及現場的美食市集。

台南市同安二奉堂社會關懷協會捐贈彩色筆和課後點心。（記者陳彥廷攝）

台南市同安二奉堂社會關懷協會捐贈彩色筆和課後點心。（記者陳彥廷攝）

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