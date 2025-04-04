可帶毛孩！林口母親節親子祈福健走 4/11起開放報名

林口區一年一度母親節親子祈福健走，4月11日起開放報名。（林口公所提供）

2025/04/04 11:36

〔記者董冠怡／新北報導〕林口區一年一度母親節親子祈福健走，5月10日從竹林山觀音寺出發，總長約3公里，早上6點半報到、9點半結束，毛小孩也可參與；區長廖武輝表示，今年有3000個名額，分現場、網路報名，4月11、12日開放設籍林口區民現場辦理；4月14日起可線上報名，不限戶籍、額滿為止，報名費100元，活動結束領取餐盒、運動毛巾、鞋子收納袋等完賽禮。

廖武輝指出，第1階段設籍林口的民眾，4月11日至12日早上10點至下午4點，攜帶身分證件或戶口名簿正本至區公所4樓報名，每人限報5名；第2階段不限林口人，4月14日至27日開放網路報名，額滿將提前截止。活動當天於竹林山觀音寺集合，出發後途經文化一路及中華路，再返回殿前廣場，不限制年齡參加，但是6歲以下應由成人陪同，毛小孩也可參與，有規劃寵物互動區。

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報名成功並完成健走集章，當場兌換完走禮，包含餐盒、綜合果汁、運動毛巾、醫療口罩（1盒20片）、潔膚紙巾（1包10片）、鞋子收納袋、洗衣芳香豆體驗包，詳細資訊至公所臉書粉專「林口區公所、天空之城」查詢，或是電洽公所民政課「02-26033111#614」。竹林山觀音寺董事長蔡煌明說，健走促進身心健康之餘，建議前往竹林山寺參拜，祈求觀音佛祖保佑闔家平安，親子同樂。

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