基隆樂利二路62巷拓寬 單線雙向通行

基隆市樂利二路道路拓寬，維持單線雙向通行，市議員鄭愷玲（右）勘查施工進度。（記者盧賢秀攝）

2025/04/04 11:33

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市樂利二路62巷出入口 狹窄，上班尖峰都塞車，大型低底盤公車進出也危險，市議員鄭愷玲爭取，市府工務將靠山側易濕滑危險也沒人走的人行道打除，拓寬道路，目前單線雙向施工，預計5月底完工。

鄭愷玲指出，樂利二路62巷是壯觀里的聯外道路之一，只有5.6公尺寬，上午上班及上學，家長接送學生的必經道路，尖峰時刻經常塞車。尤其出入口轉彎處，大型公車轉彎路幅不足，會佔用對向車道，十分危險。

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民眾反映，靠山側的人行道，無人維護、經常濕滑，十分危險，民眾都走靠安樂國宅圍牆內側，因此，市府會勘評估後，決定將人行道拆除拓寬道路，完工後路寬為6.2公尺寬，同時路口轉彎處水溝蓋上將禁止臨時停車，民眾行車更安全。

鄭愷玲說，道路拓寬後將爭取跨區域的公車行駛壯觀里；此外在人行道旁的矮牆外，會增設1.2公尺的擋土牆，增設集水井和排水溝。

壯觀里長陳威竹表示，目前施工拆除人行道，維持單線雙向通車，施工單位派人在兩端管制通行，尤其工區在斜坡下方，希望住戶遵守交維人員管制通行。

營造廠主任技師謝宗穎說，顧及住戶上班上學時間，施工期間在9點至下午5點，避開民眾通行尖峰時段，預計工程就5月底就可以完工。

基隆市樂利二街62巷道路拓寬，維持單線雙向通車。（記者盧賢秀攝）

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