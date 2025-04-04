週末前天氣相對穩定！ 專家曝下週天氣型態

下週將有華南雲系陸續通過，降雨有明顯增多且雨區更廣泛，各地都為陰有短暫雨天氣。（資料照）

2025/04/04 11:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日天氣晴朗穩定，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今日天氣穩定各地放晴氣溫稍回升，週末前天氣相對穩定，雖然有短暫雨發生機會，但雨勢不大且降雨空檔多，下週將有華南雲系陸續通過，降雨有明顯增多且雨區更廣泛，各地都為陰有短暫雨天氣。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今天起受高壓迴流偏東到東南風影響，天氣穩定，各地放晴氣溫稍回升，是適合出門郊遊的日子，北部氣溫約在14至26度，中部氣溫約在17至27度，南部氣溫約在17至29度，東部氣溫約在16至24度。整體氣溫舒適，南部地區可能稍感覺熱，但夜間受輻射冷卻影響，早晚仍有明顯溫差，請民眾早晚外出多注意保暖。此外，西部晨間可能出現霧或低雲，影響能見度，建議行車時提高警覺。

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粉專指出，今晚入夜後受微弱鋒面影響及華南雲系可能逐步接近，各地雲量將增多，氣溫些微下降，並開始有零星短暫雨發生。週末北部及東部轉陰有短暫陣雨天氣；中部天氣轉陰時多雲平地有零星降雨，山區有短暫陣雨；南部週六仍有陽光露臉機會，天氣為多雲偶晴，山區為多雲有零星降雨，週日雲量增多轉多雲時陰有短暫陣雨或多雲偶晴天氣，但南部日夜溫差仍明顯。戶外活動建議攜帶雨具備用，且上山掃墓可能會因地面積水濕滑有泥濘，請注意行走安全。

粉專直言，週末前天氣相對穩定，雖然有短暫雨發生機會，但雨勢不大且降雨空檔多，但高壓迴流的天氣型態，海峽風速弱，有背風渦旋生成，中南部空品差可能持續到週日。下週都將有華南雲系陸續通過，降雨有明顯增多且雨區更廣泛，各地都為陰有短暫雨天氣，氣溫有些微變化但幅度不大，北部及東部稍感覺涼意，中部以南地區感受上溫暖。下週起各地開始降雨後，污染物易沉降，整體背景濃度下降，中南部空品才可望降至普通。下週天氣預報不確定性高，預報仍有變化機會，要持續追蹤最新的天氣預報資訊。

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