為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週末前天氣相對穩定！ 專家曝下週天氣型態

    下週將有華南雲系陸續通過，降雨有明顯增多且雨區更廣泛，各地都為陰有短暫雨天氣。（資料照）

    下週將有華南雲系陸續通過，降雨有明顯增多且雨區更廣泛，各地都為陰有短暫雨天氣。（資料照）

    2025/04/04 11:24

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今日天氣晴朗穩定，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今日天氣穩定各地放晴氣溫稍回升，週末前天氣相對穩定，雖然有短暫雨發生機會，但雨勢不大且降雨空檔多，下週將有華南雲系陸續通過，降雨有明顯增多且雨區更廣泛，各地都為陰有短暫雨天氣。

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今天起受高壓迴流偏東到東南風影響，天氣穩定，各地放晴氣溫稍回升，是適合出門郊遊的日子，北部氣溫約在14至26度，中部氣溫約在17至27度，南部氣溫約在17至29度，東部氣溫約在16至24度。整體氣溫舒適，南部地區可能稍感覺熱，但夜間受輻射冷卻影響，早晚仍有明顯溫差，請民眾早晚外出多注意保暖。此外，西部晨間可能出現霧或低雲，影響能見度，建議行車時提高警覺。

    粉專指出，今晚入夜後受微弱鋒面影響及華南雲系可能逐步接近，各地雲量將增多，氣溫些微下降，並開始有零星短暫雨發生。週末北部及東部轉陰有短暫陣雨天氣；中部天氣轉陰時多雲平地有零星降雨，山區有短暫陣雨；南部週六仍有陽光露臉機會，天氣為多雲偶晴，山區為多雲有零星降雨，週日雲量增多轉多雲時陰有短暫陣雨或多雲偶晴天氣，但南部日夜溫差仍明顯。戶外活動建議攜帶雨具備用，且上山掃墓可能會因地面積水濕滑有泥濘，請注意行走安全。

    粉專直言，週末前天氣相對穩定，雖然有短暫雨發生機會，但雨勢不大且降雨空檔多，但高壓迴流的天氣型態，海峽風速弱，有背風渦旋生成，中南部空品差可能持續到週日。下週都將有華南雲系陸續通過，降雨有明顯增多且雨區更廣泛，各地都為陰有短暫雨天氣，氣溫有些微變化但幅度不大，北部及東部稍感覺涼意，中部以南地區感受上溫暖。下週起各地開始降雨後，污染物易沉降，整體背景濃度下降，中南部空品才可望降至普通。下週天氣預報不確定性高，預報仍有變化機會，要持續追蹤最新的天氣預報資訊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播