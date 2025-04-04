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    朴子4代春捲皮店單日賣上千斤 一斤200元客人埋單照排隊

    「擦」春捲皮老師傅趕工製作春捲皮。（記者王善嬿攝）

    「擦」春捲皮老師傅趕工製作春捲皮。（記者王善嬿攝）

    2025/04/04 11:27

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕今天清明節，嘉義縣朴子市傳承4代的春捲皮老店，清明節連假前開30個火爐趕工製作春捲皮，單日賣上千斤，今年因原物料上漲、工資提高，春捲皮一斤漲20元、一斤賣200元，客人因習俗拜拜要包春捲，清晨6點排隊領取號碼牌購買，15分鐘號碼牌就領取一空。

    已傳承4代的春捲皮老店「新興製麵店」，是嘉義縣海區春捲皮最大供應商，每年清明節前，店門口就會出現排隊買春捲皮人龍，去年清明節當天，有客人排隊4小時才買到，店家今年顧慮師傅多年紀已大，且節省客人排隊時間，提前經由臉書社群預告，今年清明節採發號碼牌購買制，今天清晨6點就有民眾排隊領取號碼牌，200號15分鐘發放一空。

    「新興製麵店」第三代馮國欽說，4月2日開始30個火爐全開，不只製作春捲皮3、40年老師傅輪番上陣「擦」春捲皮，還聘請多位工讀生協助秤重、結帳，至今天已售出3千多斤春捲皮。

    馮國欽說，除零售，還會供貨給春捲店家，全年無休，最忙碌的清明節，為了趕工給等候購買春捲皮的客人，幾乎不敢休息，清晨3點多就開始製作，今年考量多位師傅年紀大，不要讓工作人員過於勞累，以及節省客人購買時間，採發放號碼牌購買制，只賣給領到號碼牌的客人。

    馮國欽表示，今年原物料上漲、人工的薪資也增加，去年賣一斤180元，今年調漲20元，一斤賣200元；春捲皮原料僅麵粉、水、鹽，能製作出Q彈的春捲皮，主要是獨家的製作方式及調配比例，客人買回家放到下午仍如現做一樣新鮮，且有SGS檢驗通過，因而許多熟客每年清明節拜拜、掃墓，必報到購買春捲皮。

    新興製麵店忙著「撕」春捲皮提供給等候購買春捲皮的客人。（記者王善嬿攝）

    新興製麵店忙著「撕」春捲皮提供給等候購買春捲皮的客人。（記者王善嬿攝）

    新興製麵店是傳承4代的春捲皮老店，圖為今年清明連假排隊購買春捲皮盛況。（記者王善嬿翻攝）

    新興製麵店是傳承4代的春捲皮老店，圖為今年清明連假排隊購買春捲皮盛況。（記者王善嬿翻攝）

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