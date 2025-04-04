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    清明連假小琉球租不到機車自己騎過港也要排隊 碼頭「機車龍」再現

    機車在東琉碼頭排成長龍。（記者陳彥廷攝）

    機車在東琉碼頭排成長龍。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/04 11:19

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕清明連假國旅熱點小琉球的熱潮「回來了！」，不僅昨天登島的1.35萬人今天通通出籠擠往沙灘，外地客仍持續搭船湧進，由於島上已很難租到機車，不少遊客或返鄉遊子自行騎車要過港，但騎機車一樣要排隊，「機車龍」又在東琉碼頭前重演，居民是無奈笑稱「人太多島要下陷了！」

    據統計，昨天登島小琉球的遊客多達1.35萬人，已算是歷年高峰，尤其這還是在墾丁有「台灣祭」分流的情況下，顯見小琉球的吸引力，而與恆春半島連假首天出現大量人潮不同，小琉球今天可見的人潮更多，且是改由「機車大軍」搶佔碼頭，只見東琉碼頭前方是長長的機車車龍。

    1名來自高雄的遊客，就與旅伴從高雄騎機車前來搭船過港，他說，他一個月前訂房時，當時就已被告知島上已找不到機車可租，他考量高雄與東琉碼頭距離不遠還可接受，最後一群人乾脆騎機車直赴港邊，人、車都順利搭上交通船前往小琉球，這趟小琉球之行非常方便。

    觀光業者預估，今天還是有破萬人登島，陳姓導遊表示，今天是連假第二天，人潮將邁入尖峰，不論東港、琉球，整個碼頭全是人，今天天氣已回溫，島上浮潛熱區花瓶岩海域的人潮更是洶湧，整個沙灘幾乎全被人潮塞滿，也讓人感受到「小琉球的旅遊回來了！」

    機車在東琉碼頭排成長龍。（記者陳彥廷攝）

    機車在東琉碼頭排成長龍。（記者陳彥廷攝）

    花瓶岩沙滿全是待浮潛的遊客。（陳博正提供）

    花瓶岩沙滿全是待浮潛的遊客。（陳博正提供）

    東琉碼頭都是人潮。（記者陳彥廷攝）

    東琉碼頭都是人潮。（記者陳彥廷攝）

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